Vandali in azione. Pneumatici a terra

"Ringrazio chi ha ridotto la mia auto in questo modo e vi auguro buone vacanze": lo ha scritto sui social la recanatese Sabrina Benedettucci, ma la rabbia è tanta nel vedere quello che probabilmente è stato compiuto ai danni della sua auto da un gruppetto di ragazzi già famosi nel quartiere per gli atti vandalici. Quando ieri mattina è andata a riprendere la sua Citroen, in viale Aldo Moro di fronte alle case popolari, ha trovato le quattro ruote a terra, tagliate con una lama. Alla donna non è rimasto altro da fare che chiamare il gommista e andare a denunciare il danno ai carabinieri, sperando che qualch telecamera abbia ripreso gli autori.