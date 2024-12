Vandalismo a Recanati: danneggiate le luminarie natalizie in via Roma

Ancora una volta la storica via Roma e i suoi vicoli sono stati teatro di atti di vandalismo che rovinano il lavoro e l’entusiasmo dei commercianti che si impegnano ogni anno per rendere la zona accogliente e festosa durante il periodo natalizio. Un episodio che, purtroppo, non è nuovo per la via, ma che continua a gettare un’ombra di amarezza su chi, con passione, lavora per rendere speciale il Natale a Recanati.

Domenica, mentre il sindaco, in piazza Leopardi, dava il via all’accensione delle luci natalizie in tutta la città, un angolo di via Roma è rimasto al buio. Il vicolo Ripetta, una delle zone più caratteristiche della strada, è stato lasciato senza l’illuminazione natalizia a causa del gesto incivile di alcuni giovani che, poco prima, avevano tagliato i fili delle luminarie.

Non si è fermato qui l’atto di vandalismo: gli stessi individui hanno danneggiato anche l’albero di Natale esterno al negozio di Bebi Abbigliamento. La titolare, visibilmente amareggiata, ha deciso di esprimere il suo disappunto con un cartello avvertendo i responsabili che le telecamere della banca di via Roma hanno ripreso l’intera scena. Le immagini, che già due anni fa permisero di risolvere un furto nella stessa zona, potrebbero rivelarsi utili anche questa volta per individuare gli autori di questi gesti.

Allora venne portato via un grosso angelo, opera di un artigiano di Recanati, che era stato posto sulla facciata di una abitazione che dava sulla via. I carabinieri, proprio grazie alle immagini della telecamera della banca, riuscirono ad individuare l’autore del furto che venne denunciato e la refurtiva venne restituita al legittimo proprietario.

L’anno scorso la zona aveva subito danni simili: a pochi passi dal cantiere di Palazzo Antici-Mattei, un albero di Natale, realizzato con pallet e decorato con luci e sfere rosse, venne vandalizzato in tempi record. Dopo appena dieci giorni, gli addobbi cominciarono a sparire e le sfere rosse, rimosse e utilizzate come palloni, furono abbandonate lungo via Badaloni. I resti degli addobbi furono trovati poco distante, in via Fiume.

Sono molti a chiedersi: che tipo di individui si nascondono dietro questi atti di inciviltà? Giovani che, spinti dall’egoismo e dalla noia, non si rendono conto del danno che causano, o adulti che non hanno mai imparato il valore del rispetto e della civiltà? E mentre il sindaco e le forze dell’ordine sono chiamati a fare il possibile per garantire la sicurezza e la tutela del bene pubblico, resta l’amarezza di chi, ogni anno, spera che i sacrifici fatti per arricchire il Natale di Via Roma vengano rispettati e non distrutti dalla mano irresponsabile di pochi.