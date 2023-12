"Varco sul Mare, disastro totale. In sette anni non hanno fatto nulla"

Varco sul Mare "peccato per questi sette anni di ‘vuoto’ di Ciarapica & company che in questo lungo tempo non sono riusciti neanche a dare una sistemata al fondo sconnesso e a mettere due fiori". Francesco Micucci, capogruppo consiliare del Pd, lancia una stoccata all’amministrazione in occasione dell’anniversario dell’inizio del lavori di demolizione dell’edificio dell’ex ente fiera, eseguiti dall’allora sindaco Tommaso Corvatta, che lasciarono in piedi soltanto l’arco aprendo l’enorme piazza che oggi fa da by pass tra il centro e il mare. "Grazie a quella operazione – rivendica – quello spazio è diventato oggi un punto di riferimento della nostra città. Ma in tutti questi anni Ciarapica e la sua amministrazione non sono riusciti a fare nulla. Millantano di farlo un domani, spendendo 6.500.000 euro per un po’ di pavimentazione. Che vergogna".

Il riferimento è al costo illustrato dalla giunta alla commissione consiliare lavori pubblici che sviluppa esattamente una spesa di 6,7 milioni di euro nonostante l’unico progetto inoltrato dal Comune alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, che è il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, sia indicato un costo di 3,3 milioni di euro e che sul piano triennale delle opere pubbliche votato dall’amministrazione comunale la spesa per il ripristino delle pavimentazioni stradali e dei servizi del borgo marinaro con la sistemazione della pavimentazione e del verde pubblico al varco e delle palazzine del Lido Cluana sia invece di 9,4 milioni di euro. Sulla questione del Varco e, nello specifico, delle progettazioni affidate dal Comune per la riqualificazione dell’area, su mandato della Corte dei Conti di Ancona ha intanto aperto una indagine la Guardia di Finanza che nei giorni scorsi ha sequestrato alcuni fascicoli presso l’Ufficio tecnico comunale.