Vende un’auto tedesca ma c’è la truffa, un 49enne nei guai

L’acquisto di un’auto tedesca è diventato un incubo per un giovane di Monte San Giusto. Il ragazzo non ha potuto fare altro che rivolgersi ai carabinieri, che hanno identificato e denunciato per truffa un 49enne residente in Germania.

Il 26enne, dopo aver pagato 35mila euro per l’acquisto di una vettura di un noto marchio tedesco dal 49enne, e dopo aver firmato tutti i documenti in un’agenzia locale, non riusciva a ottenere l’immatricolazione del veicolo. Dopo aver aspettato qualche tempo’, ha deciso di rivolgersi a un avvocato per capire cosa stesse succedendo e risolvere il problema. Così ha potuto verificare attraverso l’Agenzia delle entrate che la vettura non poteva essere immatricolata in Italia, poiché non risultava assolto il pagamento dell’Iva. Il 26enne ha inoltre appurato che il veicolo non era formalmente di proprietà della concessionaria tedesca, come dichiarato dal venditore, bensì di un privato olandese.

A causa di tali inadempienze, il giovane acquirente si è trovato costretto a sostenere un ulteriore esborso di 7.700 euro all’Agenzia delle entrate di Macerata, somma indispensabile per sanare le pendenze fiscali e procedere con l’immatricolazione. A quel punto però ha denunciato il venditore che, al termine delle indagini svolte dai carabinieri, è finito nei guai: ora dovrà rispondere dell’accusa di truffa.