Vent’anni di "Marcia della memoria"

La "Marcia della memoria... sulle orme della Resistenza" taglia il traguardo dei venti anni.

Dunque, si preannuncia un’edizione importante che, peraltro, coincide con l’80esimo anniversario dell’Eccidio di Montalto. L’appuntamento, come sempre molto atteso, è per domenica (21 aprile). I partecipanti, dopo la deposizione di una corona d’alloro (alle ore 8.30) sulla lapide che a Tolentino ricorda i martiri di Montalto, si raduneranno a Caldarola (dalle 9.30) nella zona industriale dove un servizio di "navetta" li porterà fino in piazza Vittorio Emanuele.

Da lì, alle 10, inizierà la marcia a piedi verso Montalto lungo un percorso che attraverserà Vestignano e Valle di Montalto per un totale di otto chilometri e mezzo.

Erano questi i sentieri dei partigiani durante la guerra di liberazione. L’arrivo è previsto per le 12.30 a Villa di Montalto dove ci sarà il "rancio" offerto dall’organizzazione in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, Supermercato di Tolentino. Dalle 14.30 il pomeriggio proseguirà con musica live dei gruppi "Sanbene" e "I Ribelli della Montagna".

Fino alle 18 saranno a disposizione i bus "navetta" per il rientro a Caldarola. Al termine della manifestazione ci sarà un’appendice sulla Resistenza al Circolo Arci "Radeche Fonne" di Villa Pianiglioli (Villa Case) a Belforte del Chienti. Il programma della giornata è stato illustrato ieri a Tolentino dal presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi, dall’assessore Fabiano Gobbi, dagli organizzatori Giorgio Roselli e Vittorio Ciccotti, dalla rappresentante dell’Anpi provinciale, Manuela Fiorentino, e dai rappresentanti dell’Anpi locale Lanfranco Minnozzi e Vittorio Luciani (Tolentino), Mariella Migliorelli (Belforte), Giovanni Ciarlantini (Caldarola), Leonardo Roselli (Camporotondo) e Giuseppina Feliciotti (Cessapalombo).

L’evento è promosso dall’Anpi, attraverso un apposito Comitato organizzatore, nonché dalla Regione Marche, con l’Unione montana dei Monti Azzurri, i Comuni di Belforte, Caldarola, Camporotondo, Cessapalombo, Serrapetrona e Tolentino, Istituto storico della Resistenza "Mario Morbiducci", Istituto Alcide Cervi, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0.