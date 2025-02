Via libera ai lavori sul campo da calcio: "Vincenzo Monaldi"

La giunta del sindaco Andrea Michelini ha appena approvato il progetto esecutivo per i lavori di rifacimento del campo da calcio "Vincenzo Monaldi", situato all’interno del complesso sportivo Sovrano ordine di Malta, lungo la zona sud di Porto Recanati. In particolare, l’intervento prevede che l’attuale manto in erba naturale diventi a breve in erba artificiale, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità della struttura e soprattutto di ridurre i costi di manutenzione. "Il progetto pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale – spiega in un comunicato l’amministrazione Michelini –. Il nuovo manto sintetico sarà realizzato con materiali certificati e a basso impatto ecologico, riducendo il consumo di acqua per l’irrigazione e l’uso di prodotti chimici per la manutenzione. Inoltre – aggiunge ancora -, il sistema di drenaggio sarà adeguato per garantire un’efficace gestione delle acque meteoriche, evitando ristagni e migliorando la sicurezza del campo". Sempre la giunta portorecanatese sottolinea il proprio impegno sul fronte della manutenzione per i vari impianti sportivi presenti in città, con lo scopo di renderli ancora più efficienti. "Questa modernizzazione consentirà un utilizzo più intensivo del terreno di gioco a vantaggio di atleti e appassionati – precisa l’amministrazione Michelini –. L’approvazione del progetto segna un passo importante per il miglioramento delle infrastrutture sportive locali, rispondendo alle esigenze di sostenibilità e funzionalità. Con l’approvazione del progetto prende il via l’iter che precede l’avvio dei lavori, con l’obiettivo di completare l’opera entro la prossima stagione sportiva".