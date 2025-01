Via Nazario Sauro, troppe barriere architettoniche

Via Nazario Sauro, in prossimità della sede della Croce Gialla, rappresenta un microcosmo delle disuguaglianze urbanistiche che ancora persistono nella città di Recanati. Nonostante le rassicurazioni dell’ex sindaco Antonio Bravi, un anno fa, riguardo a un progetto di sicurezza stradale, che avrebbe dovuto includere la rimozione delle barriere architettoniche, i marciapiedi restano inaccessibili e le promesse non sono mai state mantenute.

Nel febbraio dello scorso anno, l’amministrazione Bravi annunciava l’avvio dei lavori per migliorare la viabilità e abbattere le barriere architettoniche in una zona strategica, nel cuore di un’importante arteria cittadina e chiedeva pazienza per permettere la completa realizzazione dell’intero progetto. L’intervento prevedeva, tra le altre cose, l’installazione di una segnaletica verticale e orizzontale, un cordolo giallo per delimitare le corsie, e l’eliminazione degli ostacoli per i disabili tramite la realizzazione di scivoli e marciapiedi adeguati.

A un anno di distanza, però, ben poco è cambiato. Nonostante l’iniziale impegno e il progetto ambizioso da 550mila euro, a un anno di distanza, la realtà è ben diversa: due marciapiedi rialzati, attraversati da una striscia pedonale, restano ostacoli evidenti per chi ha difficoltà di mobilità. I marciapiedi continuano a essere inaccessibili, e nessun intervento significativo è stato fatto per abbattere le barriere architettoniche. I cittadini sono stanchi di aspettare e chiedono risposte chiare.