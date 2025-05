"Via Proietti, chiesto all’Erap uno spazio verde"

"L’Erap si è impegnata a dare corpo alla ricostruzione dell’edificio anche tenendo conto di quanto chiesto dal Comune che, dal punto di vista urbanistico, ha suggerito di lasciare uno spazio di verde pubblico". Il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi interviene dopo l’incontro di venerdì sulle case popolari di via Proietti con il presidente dell’Erap Marche Saturnino Di Ruscio; presenti anche il responsabile Erap di Macerata Paolo Sabbatini e i tecnici del Comune di Tolentino Katiuscia Faraoni, Emanuele Tiberi, Paolo Bini, Patrizia Meo e Iris Porfiri. "La decisione spetta all’Erap, proprietario degli spazi e dello stabile – precisa il primo cittadino –. La nostra prima preoccupazione è la messa in sicurezza con la chiusura immediata e la successiva demolizione, per eliminare i problemi derivanti dalla scarsa pulizia, dai vandalismi e dalle occupazioni abusive". Come anticipato dal presidente Di Ruscio, entro metà giugno (se il tempo lo consente, già dalla prossima settimana) l’Erap provvederà alla pulizia degli spazi, con la disinfestazione e la chiusura degli ingressi nei civici 6, 8, 10 e 12. E a settembre dovrebbe iniziare la demolizione dell’intero complesso. Da chiarire invece, in attesa del responso dell’Usr entro luglio, se la ricostruzione sarà effettuata con il progetto da 14,7 milioni o se l’intervento dovrà essere ridimensionato.