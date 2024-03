Via Zorli, proroga per l’ordinanza

Prorogata al 31 marzo l’ordinanza della polizia locale emessa per consentire i lavori di spostamento e modifica delle infrastrutture dei sottoservizi in via Zorli.

Il provvedimento prevede, con orario 0-24:

divieto di transito sulla rampa con uscita in via della Pace; rimozione coatta dall’intersezione con via Maffeo Pantaleoni, limite di velocità a 30km/h nel tratto interessato dai lavori; istituzione di dare precedenza nei sensi unici alternati per i veicoli in uscita che si immettono in via Maffeo Pantaleoni.