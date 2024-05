Viaggio musicale in Scandinavia con la Filarmonica marchigiana

Ultimo appuntamento della stagione sinfonica Form. Le Geografie musicali dell’Orchestra filarmonica marchigiana arrivano nelle terre scandinave con "Venti del Nord". Un affascinante concerto, in programma domani alle 20.45 al teatro Feronia di San Severino, dedicato ai due maggiori compositori scandinavi, il norvegese Edvard Grieg e il finlandese Jean Sibelius, con celebri capolavori interpretati da due giovani artisti di grande talento: la violinista So Young Lee (foto), premiata nel 2023 al Concorso Postacchini di Fermo, e il direttore Enrico Lombardi. Il programma è un volo musicale alla scoperta di una natura incontaminata, selvaggia, misteriosa: una natura stimolatrice che ha portato l’uomo, che vi è immerso, a cercare di stabilire nuovi confini e ambiti di conoscenza. Il concerto viene realizzato in collaborazione con il Centro Culturale Antiqua Marca Firmana - Festival Andrea Postacchini. Biglietti da 12 a 15 euro, prezzo speciale per i giovani a 5 euro; in vendita anche su www.vivaticket.com. Info botteghino del teatro Feronia: 0733 634369. Form: 071 206168 e info@filarmonicamarchigiana.com.