Viaggio musicale intorno al mondo. Successo in pinacoteca

Si è chiusa domenica pomeriggio nella pinacoteca Moroni di Porto Recanati la rassegna culturale "Musica Voci Canti", promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune rivierasco. Il gran finale c’è stato con il concerto "Vengo a trovarti".

E i protagonisti indiscussi sono stati Sofia Santilli alla voce, Tony Felicioli al flauto e sax, Manfredi Rotondi al violoncello, Emanuele Gatta alla chitarra e Maurizio Scocco al basso, che hanno proposto al pubblico presente in sala un viaggio musicale intorno al mondo per abbracciare suoni e canti di diverse culture. Per l’amministrazione portorecanatese, c’erano il vicesindaco Giuseppe Casali, l’assessore Sonia Alessandrini e il consigliere di maggioranza Gianluigi Serena. E tanta è stata la soddisfazione per i quattro appuntamenti ospitati ogni domenica nella pinacoteca comunale, all’interno del Castello Svevo, con un pubblico sempre numeroso e appassionato.