Videomapping "Storie di luce". La città è un affresco digitale

Prende forma nel cuore di Camerino "Storie di luce", un videomapping d’autore che trasfigura la città in un affresco digitale. Prodotto da PlayMarche srl, realtà d’eccellenza nella sperimentazione tra patrimonio culturale e linguaggi multimediali, il progetto si innesta nel tessuto urbano in occasione della storica Corsa alla Spada. Fino a domenica 25 maggio si potrà ammirare lo spettacolo in piazza Umberto I.

"Storie di luce non si limita a illuminare, ma interpreta, riscrive, re-immagina – spiegano i promotori –. Le facciate storiche di Camerino si fanno schermo e corpo, accogliendo un flusso visivo di immagini, frammenti simbolici e astrazioni dinamiche che scandagliano l’identità profonda del territorio. È un’opera che fonde l’immediatezza sensoriale con una riflessione stratificata sulla memoria, trasformando l’inerzia della pietra in narrazione viva. L’architettura, così, non è più soltanto contenitore ma diventa protagonista. Un omaggio contemporaneo, potente e delicato, alla resilienza e alla bellezza di Camerino".