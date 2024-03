Vince l’abbraccio tra donne di Profeta

Con lo scatto che raffigura un abbraccio tra due donne, Claudia Profeta si è aggiudicata il contest fotografico "Nonsololotto2024". L’iniziativa, promossa dal Comune di Montecosaro in occasione della Festa della donna, premiava gli scatti più belli, realizzati da fotografi amatoriali, in cui fossero rappresentate donne impegnate in azioni quotidiane, lavori, passioni, sport o momenti di svago. La fotografia di Profeta ritraeva due donne unite da un "abbraccio che alla fine coinvolge tutta l’umanità", secondo l’interpretazione della giuria assegnataria del premio. In finale, anche Anna Melis, che ha immortalato una donna tra gli stand di un mercato cittadino, e il vincitore della passata edizione, Fabio Bianchetti, il quale ha rappresentato due donne di generazioni differenti sedute su una panchina. La cerimonia si è svolta domenica pomeriggio al Teatro delle Logge ed è stata condotta dalla consigliera comunale Alice Romagnoli. Per l’occasione, si è registrato l’intervento della sociologa Pina De Angelis, poi ci si è espressi nel ricordo della vincitrice della prima edizione del contest, Luigina Gironelli, che nel frattempo è venuta a mancare. All’iniziativa, hanno preso parte anche il sindaco Reano Malaisi, il vice Lorella Cardinali e l’assessore ai Servizi sociali, Stefania Lufrano.

f. r.