Violazioni al codice della strada. Maxi multe a Tolentino

Tre sanzioni per violazioni al codice della strada, per un importo complessivo di 2.157 euro, con il fermo amministrativo di un veicolo. Un operaio 26enne, incensurato, denunciato all’autorità giudiziaria per furto aggravato, per aver rubato un profumo da 40 euro. E un muratore 20enne, con precedenti di polizia, segnalato alla prefettura per essere stato trovato con tre grammi di hashish alla stazione ferroviaria. È il bilancio del servizio coordinato di controllo dei carabinieri della Compagnia di Tolentino effettuato durante le feste. Più pattuglie, sono stati aumentati i posti di controllo sulle principali arterie caratterizzate da un incremento della circolazione stradale, e anche i passaggi dell’Arma nelle vicinanze degli obiettivi sensibili.

In particolare sono state impiegate sei pattuglie che hanno controllato 94 persone, di cui 23 stranieri, 56 veicoli, alcuni esercizi pubblici e le zone sensibili della città, come la stazione. Qui un muratore ventenne è stato controllato ed è risultato in possesso di tre dosi di hashish, di un grammo ciascuna, e di uno spinello già confezionato; è stato segnalato alla prefettura di Macerata per uso personale di stupefacenti.

Un operaio invece è stato beccato vicino al centro commerciale di Tolentino con una confezione di profumo del valore di 40 euro, risultata rubata poco prima dagli scaffali di un negozio. Continuano i controlli in vista del Capodanno.