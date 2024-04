Violenta lite di coppia in strada. Lei picchia l’uomo: denunciata

Una donna picchia l’uomo che frequenta in mezzo alla strada, un automobilista vede la scena e, preoccupato, chiama la polizia. Denunciata una trentottenne. Momenti di tensione, urla e botte lungo la statale adriatica, in via Martiri di Belfiore, nel tardo pomeriggio dell’altro ieri. Verso le 19, quando quel tratto di statale era trafficato di auto, come di consueto a quell’ora nel fine settimana, un uomo ha chiamato le forze dell’ordine. In mezzo alla strada una donna, una marocchina di 38 anni, stava litigando animatamente con un uomo, un civitanovese più grande di lei. Una discussione, legata a futili motivi, secondo quanto è emerso, che si è animata fin da subito e la donna, secondo la testimonianza di diversi passanti, ad un certo punto, si è scagliata conto l’uomo che era con lei, picchiandolo e colpendolo più volte. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti del commissariato di polizia, che hanno fermato ed identificato la donna marocchina.

Dagli accertamenti svolti è emerso che nei confronti della donna era stato emesso un foglio di via dal Comune di Civitanova. A quel punto, dunque, dopo le formalità di rito, la trentottenne marocchina è stata denunciata per non aver rispettato il provvedimento emesso nei suoi confronti. L’uomo civitanovese, aggredito dalla donna, ha rifiutato, invece, le cure del personale del 118. Ci hanno pensato poi gli agenti del commissariato di polizia a riportare la situazione alla normalità, anche se sono stati momenti di allarme e di caos lungo la statale adriatica e sono state diverse le segnalazioni arrivate.

Chiara Marinelli