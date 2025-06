Violento scontro sulla provinciale. Schianto in moto all’incrocio. Grave a Torrette un 28enne

Schianto all’incrocio tra un’auto e un moto, gravissimo un 28enne. Dopo essere stato stabilizzato all’ospedale di Civitanova Alta, il ragazzo è stato trasportato a bordo dell’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15.30, lungo la strada provinciale che da Santa Maria Apparente va verso Montecosaro Scalo, all’altezza dell’incrocio con via Gobetti, zona industriale A. Un incrocio quello dove spesso si verificano incidenti più o meno gravi. Secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti della polizia stradale di Macerata, sul posto per i rilievi di rito, il 28enne, di Civitanova, residente proprio nel quartiere dove è avvenuto il terribile incidente, in sella ad una moto Aprilia, stava percorrendo la provinciale quando, per cause che sono in corso di accertamento, è avvenuto l’impatto con l’auto, una Opel Astra. Al volante si trovava una giovane donna. Terribile lo schianto: il motociclista è finito a terra, urtando contro la parte anteriore dell’auto, mentre la moto è scivolata contro il muretto di una recinzione. Subito sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde. Le condizioni del 28enne sono apparse fin da subito serie: era cosciente, ma ha riportato lesioni gravissime all’arto sinistro e diverse fratture. È stato prima caricato a bordo dell’ambulanza e trasportato all’ospedale di Civitanova per essere stabilizzato, quindi è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha poi trasportato il ferito all’ospedale Torrette. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico mentre erano in corso le operazioni di soccorso e i rilievi dell’incidente, la cui dinamica è al vaglio degli agenti della polizia stradale di Macerata.

Chiara Marinelli