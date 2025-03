Volata a Frontignano . C’è la Tirreno-Adriatico

È arrivato il grande giorno per Frontignano di Ussita. Oggi la frazione ospita l’arrivo della sesta tappa della Tirreno-Adriatico, la corsa a tappe maschile di ciclismo su strada. I 168 partecipanti in gara, tra cui grandi nomi del panorama internazionale, dovranno percorrere 162 chilometri. Sarà una sorta di ultima chiamata, visto che da qui passa la conquista della maglia azzurra e del mitico tridente. L’arrivo a Frontignano è previsto tra le 16.45 e le 17.15 in via del Ginepro. Il Comune lavora da settimane a questo evento. La manifestazione muove circa 600 persone tra organizzazione, media e team. E tra dipendenti comunali, forze dell’ordine e volontari sono impegnate altre 50 persone. È stato attivato il centro operativo comunale a supporto all’organizzazione. Anche la ProLoco 7.1 e gli operatori economici si stanno preparando al meglio; la seggiovia di Frontignano resterà aperta tutto il giorno e sono previsti tour in e-bike. Bisognerà fare attenzione alla viabilità. Divieto di circolazione, ad esempio, in via Monte Bove dalle 12 fino al termine dell’evento, in via Le Vallette dalle 14, in via Cristo delle Nevi e in via dello Sciatore dalle 8. L’accesso alle aree parcheggio (piazzale Domus Laetitiae, parcheggio antistante la Madonnella e alla Madonnella) è consentito fino alle 14 e fino ad esaurimento posti. Per info 0737.971211, 3701227568. Bisogna fare attenzione anche alla chiusura delle strade di Muccia, Pieve Torina e Visso, prevista per le 15 circa.

Rcs Sport, organizzatore della Tirreno-Adriatico, ha individuato le aree del quartiere tappa: saranno utilizzate le strutture comunali in via delle Centraline idroelettriche e il centro sociale nell’area Sae di Pieve. Ad attendere i campioni anche 34 bambini della primaria di Visso e di Valfornace dell’istituto Mons. Paoletti che hanno partecipato al progetto Bici-Scuola.

Una curiosità: portano la firma dell’artigiano di Ussita Maurizio Cascioli le cinque sculture in legno che saranno donate ai vincitori della tappa e delle maglie. Ieri la gara è passata a Tolentino e San Severino. Imponente il servizio d’ordine messo in campo dai Comuni, coordinato dalla polizia locale con operai, volontari della protezione civile e addetti alla viabilità. Una bella mattinata di sport, nonostante il vento abbia complicato le cose ai ciclisti.

Lucia Gentili