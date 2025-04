"Vulva Gallery". La mostra riapre nel fine settimana

Dopo le forti polemiche che c’erano state a marzo, questo weekend sarà riproposta "Vulva Gallery", ossia la mostra d’arte al femminile che era stata organizzata dal Comune di Porto Recanati per la giornata internazionale della donna e che aveva riscosso un buon successo di pubblico. L’appuntamento è per sabato alle 17, nella pinacoteca Moroni.

"Un tour guidato e pensato per accompagnare i visitatori in un viaggio alla scoperta delle donne ritratte dai grandi artisti dell’Ottocento italiano e di altre epoche, attraverso le opere custodite nella pinacoteca Moroni – spiega in una nota l’amministrazione comunale –. Gli artisti in mostra includono grandi nomi che hanno contribuito a rappresentare la figura femminile nell’arte con grande sensibilità e maestria".

Ed ecco di chi saranno le opere esposte. "Tra questi, Elisabetta Sirani, pittrice bolognese del Seicento, una delle poche donne dell’epoca a farsi strada nel mondo dell’arte – sottolinea la giunta -. Fondatrice di un’accademia di disegno tutta al femminile, ha lasciato un’eredità preziosa per le generazioni future. Giuseppe De Nittis, pittore pugliese dell’Ottocento, è celebre per i suoi ritratti eleganti e ricchi di atmosfera, spesso ispirati alla moglie Léontine, figura chiave nella diffusione e conservazione delle sue opere. Infine, Giovanni Boldini, artista ferrarese che ha saputo immortalare con grande raffinatezza le donne della Belle Époque, restituendo attraverso le sue tele il fascino, la grazia e l’emancipazione femminile dell’epoca".