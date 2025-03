Weekend di musica con Playground,. LitfibHard e EL 34

Weekend all’insegna della musica. Sabato al Bar Teatro di Villa Potenza, la serata si apre con una cena accompagnata dal sottofondo musicale di Ciuffo80dj, per poi proseguire con il live dei "LitfibHard", la band tributo ai mitici Litfiba. Sul palco Giorgio ‘Joe’ Faro (il fondatore) alla voce, Lorenzo Mauj Claroni al basso, Lorenzo Zeta Zandri alla chitarra e Massimo ‘Drummer’ Bargili alla batteria. Il Barlume di Sambucheto invece, a Montecassiano, offre una serata con gli "EL 34 (since 1990) Blob Music Band", guidati da Mauro Ciarpella. Il gruppo, composto da Francesco Caporaletti al basso e cori, Leonardo Sabbatini alla batteria e cori, e Giuseppe Principi al sax, proporrà un repertorio dagli anni ‘60 ai ‘90. Domenica serata rock con i Playground al Bar Teatro di Villa Potenza, per un repertorio che spazia dal soft rock al blues, passando per il funk.