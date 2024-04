Yant: "In campo con una grande voglia di vincere"

Mercoledì sera sapremo se sarà stata l’ultima recita casalinga di questa stagione. Di sicuro rispetto al ko con Verona le facce a fine match (contro gli scaligeri c’era pure stato un battibecco tra Chinenyeze e una tifosa) sono ben diverse. E c’è più voglia di parlare.

L’Mvp Yant: "Siamo scesi in campo con una grandissima voglia di vincere, penso che si sia visto. Era importante lasciarsi alle spalle le due precedenti sconfitte giocando una bella gara, condita da una vittoria che ci tiene ancora in corsa". Anzani: "Veniamo da una settimana a dir poco tosta e oggi abbiamo sfoderato una bella reazione, concentrando tutte le energie per portare a casa questa partita.

Lo abbiamo fatto in primis per noi, quindi per la società, per i tifosi e per tutti quelli che ci seguono.

Ora che l’obiettivo di rimanere in corsa è stato raggiunto, andremo a Piacenza con l’obiettivo di vincere. L’abbiamo già fatto quest’anno e possiamo ripeterci".

Dulcis in fundo coach Giannini: "Abbiamo sfoderato una bellissima prestazione. Questi 3 punti alla fine potrebbero anche valere qualcosa per il prosieguo nel girone, lo vedremo quando si completerà con gli altri risultati. Stasera la nostra prova è stata maiuscola e ci voleva proprio, dopo due partite bruttissime come quelle giocate contro Padova prima, e Verona poi. I ragazzi oggi hanno fatto benissimo in ogni fondamentale, ci è riuscito veramente tutto, raggiungendo dei numeri impressionanti in battuta.

Sono molto contento anche personalmente, perché questa esperienza in Superlega è importante e quando si vince è ancora più bello".

a. s.