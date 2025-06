"Ztl e isola pedonale, ignorati dal Comune"

"Avevamo chiesto a gennaio un incontro con il sindaco Andrea Michelini per sapere come sarebbe stata attuata quest’estate la zona a traffico limitato. La nostra proposta era di far combaciare l’orario dell’isola pedonale e con quello della ztl prevista ogni giorno di luglio e agosto, attivando il varco elettronico alle 20. Ma non c’è mai stata risposta e ne siamo dispiaciuti". A dirlo è Cristiana Mataloni, presidentessa del comitato di quartiere Castennou a Porto Recanati, che insieme con la vicepresidentessa Francesca Cingolani ha organizzato venerdì scorso un’assemblea pubblica, per ascoltare le richieste dei residenti della zona e tracciare il punto della situazione.

"Abbiamo rendicontato le attività svolte dal comitato nell’ultimo anno, così come abbiamo informato che il parco Kronberg è stato finalmente annesso al quartiere Castennou – spiega Mataloni –. Sempre per quell’area verde, vorremmo mettere a dimora due alberi di mele donati dall’associazione Amici di Kronberg, e stiamo aspettando risposte dal Comune". Poi il comitato ha affrontato la questione annosa della zona a traffico limitato. "Dato che la giunta ci aveva invitato a parlare della questione prima dell’estate – sottolinea ancora Mataloni –, a gennaio ho presentato una richiesta di incontro al sindaco Michelini, per discutere le modalità con le quali sarebbe stata istituita quest’anno la ztl. Tuttavia non siamo stati ricevuti e non abbiamo neppure avuto una risposta. Rispettiamo le scelte dell’amministrazione, ma siamo rammaricati perché vorremmo attenzione per il nostro quartiere e ci sarebbe piaciuto essere ascoltati in merito alle decisioni da prendere per il paese".

Sono diverse le proposte che il presidente del comitato Castennou avrebbe voluto mettere sul piatto con l’amministrazione. "In passato, i commercianti si erano detti contrari a far scattare l’isola pedonale in corso Matteotti dalle 19.30 in poi – riprende Mataloni –. Per questo la nostra idea è di far coincidere l’orario dell’isola pedonale con quello della ztl di luglio e agosto, ovvero ogni sera a partire dalle 20. Oltre a ciò, chiediamo anche che durante l’isola pedonale che scatta di domenica e nei festivi, alle 16, venga attivato il varco elettronico in via Pastrengo. Il motivo è che ci sono tantissimi automobilisti, non autorizzati, che spostano la transenna posta all’entrata di quella strada e passano lo stesso, nonostante l’isola pedonale. Sono proposte che presentiamo da anni, senza però avere mai avuto un riscontro".

Giorgio Giannaccini