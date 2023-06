Borghi, a San Severino sventola la Bandiera Arancione del Touring Club

San Severino, 26 giugno 2022 – La Bandiera Arancione, il prestigioso riconoscimento del Touring Club Italiano per i piccoli borghi italiani eccellenti, viene assegnato a San Severino che diventa l’undicesima località certificata in provincia di Macerata, mentre sale a 27, con la nuova assegnazione anche a Frontone (PU), il numero di Bandiere arancioni nelle Marche. In tutta Italia, sono 279 le località certificate.

San Severino, città d’arte, è tra i più importanti e pittoreschi comuni della provincia di Macerata. Attraversato dal fiume Potenza, è equidistante dal mare Adriatico e dai monti Sibillini. Il territorio del Comune, il più esteso della provincia, spazia tra rilievi più accentuati a ovest e colline più basse a est.

Ingente è il patrimonio storico-artistico nel paese: si va dall’area archeologica di epoca romana di Septempeda, fino al Castello al Monte, in posizione panoramica con la torre pendente degli Smeducci, le fortificazioni, il Museo archeologico, il Duomo vecchio e il santuario Madonna dei Lumi. Il centro storico si sviluppa intorno all’estesa e armoniosa piazza del Popolo, dalla caratteristica forma allungata ed ellittica, con i portici e i negozi, numerosi palazzi signorili, la chiesa di San Giuseppe e il teatro Feronia. Poco distante ci sono il Duomo nuovo (chiesa di S. Agostino) e la chiesa di San Lorenzo in Doliolo.

L’offerta museale è ricchissima: oltre al già citato Museo archeologico, ci sono la Pinacoteca civica, il Museo di archeologia industriale di Borgo Conce e il MArec – Museo dell’arte recuperata che raccoglie in un’unica esposizione le opere salvate dalle chiese dell’Arcidiocesi dopo il sisma del 2016. Tra le opere che si possono ammirare, numerose sono quelle lasciate dalla locale scuola pittorica che ebbe i suoi massimi esponenti nei fratelli Salimbeni e in Lorenzo d’Alessandro. Meritano una visita anche l'altopiano di Canfaito con le sue secolari faggete, spettacolari in ogni stagione dell’anno, all’interno della Riserva Naturale regionale del Monte S. Vicino e del Monte Canfaito, e alcuni castelli sparsi sul territorio come Elcito.

Il ciauscolo IGP e l’olio extravergine di oliva sono i prodotti tipici del territorio, mentre il piatto più caratteristico sono i vincisgrassi alla maceratese. San Severino Marche è stata premiata con la Bandiera Arancione per i numerosi e vari attrattori storico-culturali che possono essere raggiunti agevolmente grazie a un percorso di visita a piedi ben strutturato e comunicato e a un’efficiente segnaletica di indicazione. La località è vivace, il centro storico e Castello a Monte sono caratteristici e omogenei, il contesto naturalistico circostante è sicuramente pregevole. Il servizio di informazioni turistiche è efficiente, con un punto informativo dedicato e altri punti a supporto che aiutano il visitatore a conoscere meglio il territorio.