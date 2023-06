Il nuovo progetto iGuzzini a Recanati: "Dal bar alla biblioteca, spazio per i nostri dipendenti"

Recanati, 14 giugno 2023 – Un tempo molte stanze del terzo piano dell’azienda iGuzzini Illuminazione a Sambucheto di Recanati erano occupate dal personale dirigenziale fra cui gli stessi vertici di questa importante realtà industriale. Oggi però confessa Cristiano Venturini, ceo della iGuzzini, sono rimaste vuote, da qui l’idea di renderle fruibili al personale creando uno spazio polifunzionale, un angolo bar, una piccola biblioteca, una sala giochi con dei biliardini e altro. "Abbiamo immaginato Lighthinking Space come un manifesto tangibile della visione strategica di iGuzzini – spiega Venturini –. In questo spazio aperto, trasparente e professionale, tutti devono poter essere liberi di esprimersi e interagire, sentendosi parte di una collettività e contribuendo in maniera attiva al percorso aziendale". Il nuovo grande spazio polifunzionale di 400 metri quadrati è a disposizione per organizzare meeting, lavorare in team, prendere un caffè, seguire un corso, ma anche per prendersi una pausa di relax o trovare un momento di concentrazione e ispirazione sfogliando un libro o una rivista. Lighthinking Space può ospitare fino a 50 persone e si compone di isole incontro con diverse configurazioni tutte dotate di monitor, angoli lounge e conversazione, aula presentazioni, sala meeting con sistema audio-video e lavagna interattiva, kitchenette super attrezzate, zona biblioteca/emeroteca che propone una vasta selezione di pubblicazioni da chiedere anche in prestito. Il percorso si articola in cinque aree tematiche, ognuna dedicata a un valore aziendale – apertura, bellezza, innovazione, integrità, umanità – e identificata da un colore specifico oltre che da pannelli double-face che raffigurano cinque grandi maestri del design e dell’architettura con un loro prodotto iconico disegnato per il brand: Gae Aulenti (Cestello), Michele De Lucchi (Venaria), Renzo Piano (Le Perroquet), Gio Ponti (Polsino), Jean Michel Wilmotte (Linealuce).

“Questo progetto rappresenta l’impegno di iGuzzini per essere sempre più un luogo di inclusione e collaborazione – illustra Alessandro Pedron, APML Architetti –. L’obiettivo dell’intervento è far stare bene le persone che lavorano in e con l’azienda per accrescere il loro senso di appartenenza". Il Lighthinking Space è anche un progetto esemplificativo dell’illuminazione secondo iGuzzini. La luce artificiale si autoregola in modo intelligente in base alla luce naturale, per assecondare il susseguirsi delle fasi del giorno e migliorare così il benessere delle persone che vi sostano.