Ilaria muore a 31 anni: pochi giorni fa si era sposata all'Hospice

Macerata, 25 settembre 2023 – Muore a 31 anni all’Hospice di Macerata: Ilaria Lattanzi si era appena sposata con il suo Pierpaolo. "Era unica e irripetibile, Ilaria era ineguagliabile, impossibile non innamorarsi di lei. Era una persona speciale" , la ricordano, con la voce rotta dal pianto, i colleghi di lavoro dell’ottica Vista Plus in corso Cairoli, dove lei era impiegata da sette anni. " Ha combattuto la malattia con una forza incredibile, era lei a consolare gli altri, faceva coraggio a quanti le stavano attorno e le volevano bene" .

La prima operazione lo scorso anno, poi qualche mese fa la seconda. Quando si è resa conto che la malattia non le avrebbe lasciato scampo, ha voluto sposare il suo adorato Pierpaolo: il matrimonio è stato celebrato all’interno dell’Hospice pochi giorni fa. Oltre al marito, Ilaria Lattanzi lascia i genitori Adriana e Alberto, la sorella Alice, l'amato nipote Leonardo, i suoceri Paola e Franco e il cognato Pierangelo. Il funerale si svolgerà domani alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria della Pace.