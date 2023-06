Bandiere Blu 2023 Marche: a Porto San Giorgio la grande festa. C’è anche Manuela Arcuri

Porto San Giorgio, 26 giugno 2023 – Grande festa in piazza Matteotti a Porto San Giorgio per la cerimonia di consegna delle 18 Bandiere Blu conquistate dalle Marche per questo 2023 grazie alla new entry che è proprio Porto San Giorgio. Madrina dell’iniziativa, che si è svolta alla presenza degli amministratori regionali e locali e del presidente della Fee Italia Claudio Mazza, è stata Manuela Arcuri.

"Un grandissimo risultato – ha commentato il presidente della Regione, Francesco Acquaroli –, uno step che indica sensibilità e crescita di una cultura che nella nostra regione è molto forte, ma che deve essere strumento e spinta a fare sempre di più e meglio. Una costa bellissima la nostra e attrattiva, anche verso i giovani, a cui è riconosciuta sostenibilità ambientale ma anche servizi di ottima qualità Quella di oggi (ieri; ndr) è sì una festa di inizio estate ma è anche il riconoscimento di un lavoro fatto dalle amministrazioni comunali, dalla Fee e da tutte le istituzioni che lavorano sulla qualità delle acque.

Raggiungere risultati così, vuol dire che c’è un grande investimento a monte e uno stimolo a fare sempre di più e meglio". Il sindaco, Valerio Vesprini, ha ringraziato il presidente Acquaroli per aver organizzato proprio a Porto San Giorgio la ’Festa delle Bandiere’. E poi sul palco le varie amministrazioni hanno ritirato il vessillo. La Bandiera Blu è un riconoscimento che viene conferito da 37 anni alle località costiere europee che soddisfano severi criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici.

Le bandiere blu delle Marche

I Comuni marchigiani su cui nel 2023 sventola la Bandiera Blu sono: Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Mondolfo-Marotta, Senigallia, Ancona-Portonovo, Sirolo, Numana, Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche, Porto San Giorgio, Fermo, Altidona, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare e San Benedetto del Tronto.