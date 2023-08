Escursioni nelle Marche, sulle montagne dei Sibillini “a piedi e in bici, percorsi per tutti”

Macerata, 22 agosto 2023 – Il Parco nazionale dei Monti Sibillini festeggia trent’anni. Passeggiate, relax, escursioni outdoor, sport all’aria aperta sono gli ingredienti che ogni anno attirano migliaia di appassionati. "I visitatori possono approfittare dell’estesa rete di sentieri che permette di soddisfare un po’ tutte le esigenze", spiega Donatella Rosi, di Visso (Comune che ospita la sede dell’Ente), guida ambientale escursionistica e guida del Parco da circa vent’anni.

Escursioni in montagna: il decalogo della sicurezza

Escursioni e passeggiate nelle Marche: tanti percorsi per tutti sui Sibillini

Percorsi per tutti

"I percorsi escursionistici, sempre ben segnalati e fruibili – prosegue –, sono vari per tipologia e difficoltà: da quelli più semplici adatti anche alle famiglie, a quelli più impegnativi che presumono un minimo di preparazione fisica. Da quest’anno, e con tanta soddisfazione, l’Associazione delle guide del Parco dispone di una Joëlette (carrozzina fuoristrada monoruota, ndr), grazie alla quale anche i diversamente abili possono accedere a luoghi altrimenti impossibili da raggiungere. Tra le escursioni che suscitano maggiore interesse ci sono quelle in cui è probabile avvistare animali, come al Monte Bove dove spesso si incontrano camosci, oppure le più panoramiche e facilmente accessibili, come quella alle Lame Rosse.

Per i bambini

Ci sono poi sentieri a lunga percorrenza che, per alcuni tratti, passano all’interno del Parco, come il Sentiero Italia che attraversa praterie poco conosciute e bellissime per le fioriture primaverili. Ma le passeggiate più emozionanti sono quelle dedicate ai bambini: è sempre magico vedere nei loro occhi la sorpresa quando scoprono, ad esempio, la strategia di sopravvivenza di un insetto o una curiosità sul nome di una pianta".

In bicicletta

E poi ci sono le due ruote. "I Sibillini sono adatti a e-bike tour guidati, ma anche alle bici muscolari". Parola di Stefano Marchegiani , guida Mtb, accompagnatore turistico, consulente per lo sviluppo di progetti di turismo attivo, cofondatore del Frontignano Bike Park 2009 e della Scuola formazione all’utilizzo della bicicletta. "Consiglio questa attività soprattutto ai bambini perché avranno la possibilità, oltre a divertirsi, di imparare in sicurezza ad andare in bici anche in sentieri di montagna e a rispettare ciò che li circonda".

Il boom del Grande Anello

Ma quali sono i sentieri più gettonati? "A piedi Passo Cattivo, Cristo delle nevi e creste del Monte Bove – prosegue -. In bici Frontignano Magica e Sentiero capriolo oppure Sasso della corsara, Fonte del lupo e Cristo delle nevi. Quest’anno abbiamo registrato anche il boom del ‘Grande anello’ (alla scoperta dei quattro versanti del Parco, ndr) per visitare i punti più panoramici dell’intero comprensorio".