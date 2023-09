Terremoto Marche oggi: scossa 4.1 in mattinata, tremano i mobili nelle case

Ancona, 13 settembre 2023 - La terra continua a tremare nelle Marche: una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata avvertita distintamente verso le 10.38 di stamattina. Si è trattato di un episodio sismico molto breve, ma che ha fatto tremare mobili nelle case e si è percepita anche al pianterreno, diffondendo comprensibile panico soprattutto nella zona di Ancona.

La scossa si è scatenata in mare, davanti alla costa, riferisce l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma, registrato alle 10,38, ha avuto come epicentro lo specchio d'acqua tra Pesaro e Ancona a una profondità di 2 chilometri.

Il terremoto è stato sentito anche all'interno di scuole e strutture sanitarie senza che siano però stati segnalati danni o altri problemi.

La mappa del terremoto

Dopo il sisma la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile: dalle prime verifiche effettuate non risulterebbero per fortuna danni a persone o cose.

L’area è già bersagliata da una scia sismica che prosegue dopo le due forti scosse del 9 novembre scorso (5.5 e 5.5) e l'ultimo episodio 3.7 del 9 settembre al largo della costa anconetana alle 16.36. Non sono stati segnalati per ora danni o disagi alle persone.

