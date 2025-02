Discoteche e locali famosi chiusi nelle Marche: viaggio tra i club storici

Ancona, 18 febbaio 2025 - Sono stati i templi della movida, locali leggendari che hanno fatto la storia lasciando il segno. Adesso sono per lo più strutture abbandonate, nel degrado. Alcune persino depredate dai vandali. Altre, mantenendo un alone di fascino, sono diventate mete per l’urbex, l’esplorazione urbana. Le discoteche in rovina suscitano la nostalgia di almeno un paio di generazioni.

Nelle Marche non sono poche quelle che tra gli anni ‘80, ‘90 e 2000 hanno attirato migliaia di visitatori a sera, da ogni parte d’Italia.

Un viaggio negli anni d’oro, che farà scendere una lacrimuccia, con una selezione di luoghi del cuore, entrati nel mito.