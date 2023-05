Meteo 2 giugno, le previsioni in Emilia Romagna: che tempo farà per il ponte

Bologna, 31 maggio 2023 – I meteorologi l’hanno già definita ‘gabbia ciclonica’ ed è il vortice di bassa pressione in cui la nostra penisola si trova intrappolata ormai da diverse settimane, con le conseguenze che purtroppo sono sotto gli occhi di tutti, dalle precipitazioni abbondanti alla costante instabilità dell’ultimo mese. Ci troviamo di fronte, infatti, a una situazione anomala, in cui l'anticiclone delle Azzorre staziona tra le Isole britanniche e la penisola scandinava, garantendo bel tempo e sole su questi settori; sul bacino del Mediterraneo, invece, si è instaurata una vasta area di bassa pressione, con diversi cicloni responsabili di maltempo e temporali. La ‘palude barica’ favorisce un'instabilità latente, foriera di piogge e temporali anche forti, specialmente durante le ore pomeridiane.

Non è certo una buona notizia per l’Emilia-Romagna, già flagellata dall’alluvione del 16 e 17 maggio e ancora in parziale stato di allerta, sia per il rischio frane nelle zone collinari centro-orientali, sia per la criticità idraulica e idrogeologica dovuta al difficile smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci riserverà il meteo (secondo gli esperti di Arpae-Agenzia regionale per la prevenzione, l’energia e l’ambiente) per la ricorrenza del 2 giugno, tradizionalmente considerata il ponte che dà il via all’estate.

Previsioni meteo 2 giugno 2023

Che tempo fa per il ponte del 2 giugno

Se giovedì 1° giugno sarà ancora all’insegna del cielo prevalentemente sereno su tutta la regione, venerdì 2, giorno della festa della Repubblica, le nubi tenderanno a infittirsi a partire dal primo pomeriggio, causando possibili temporali anche sulle aree di pianura, ma in rapido esaurimento nel corso della serata.

Il peggioramento più deciso si attende nella giornata di sabato 3 e perdurerà almeno fino all’inizio della prossima settimana: la tendenza, tracciata dai meteorologi di Arpae fino a martedì 6 giugno, parla infatti di ‘condizioni di tempo instabile sull’intero settore settentrionale della penisola, con piogge e temporali anche sul territorio regionale’.

Le temperature sono previste in diminuzione, specialmente nei valori massimi.

Previsioni meteo giorno per giorno