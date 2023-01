Allerta meteo oggi e domani in Emilia Romagna per piene dei fiumi e vento

Bologna, 9 gennaio 2023 – Di nuovo un’allerta gialla in Emilia Romagna, stavolta per piene dei fiumi e vento. Il maltempo dei giorni scorsi e le conseguenti piogge scaturite anche nella notte scorsa, più intense del previsto, hanno generato piene ordinarie sui fiumi Enza, Secchia e Reno, che nella giornata di oggi, 9 gennaio, “si propagheranno nei tratti vallivi con colmi intorno alla soglia 1”, spiega il comunicato degli esperti di Arpae.

Vento forte in Emilia Romagna

"Durante le ore pomeridiane – continua il comunicato – si conferma il rapido e temporaneo rinforzo della ventilazione da nord-ovest fino a burrasca moderata (62-74 Km/h) con possibili raffiche di intensità superiore sulle aree costiere settentrionali e sul mare, e possibilità di isolati rovesci sul settore centro-orientale della regione”.

L’allerta meteo in Emilia Romagna è valida dalle 12 di oggi, 9 gennaio, fino alla mezzanotte dell’11 gennaio. Si tratta di un’allerta gialla per piene dei fiumi per le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna; per vento per le province di Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena e Rimini.

Il maltempo di queste ultime ore è dovuto a una perturbazione atlantica, legata alla profonda struttura depressionaria centrata a sud dell'Islanda, che ha determinato la formazione di un minimo secondario sulla pianura padana. Essa ha determinato precipitazioni diffuse su parte delle regioni occidentali e tirreniche centro-meridionali e una generale e significativa intensificazione dei venti.