Allerta meteo per temporali e piene dei fiumi in Emilia Romagna: ecco dove

Bologna, 6 marzo 2024 – Il maltempo non sembra voler lasciare l’Emilia Romagna e la nuova perturbazione prevista per il weekend sarà anticipata da un’allerta meteo per temporali e piene dei fiumi con inizio nel pomeriggio-sera di oggi, mercoledì 6 marzo, e in continuazione nella giornata di domani, giovedì 7 marzo.

Allerta meteo arancione e gialla in Emilia Romagna

Allerta meteo 6-7 marzo: ecco dove

Dalle 12 di mercoledì 6 marzo scatta l’allerta meteo arancione per piene dei fiumi nella provincia di Ferrara; mentre un’allerta gialla per piene dei fiumi nelle province di Parma, Reggio Emilia e Ferrara; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna per temporali nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna.

Giovedì 7 marzo allerta arancione per piene dei fiumi nella provincia di Ferrara; allerta gialla per piene dei fiumi nelle province di Parma e Reggio Emilia.

Arpae: “Temporali e innalzamento del livello dei fiumi”

“Nel pomeriggio-sera di mercoledì 6 marzo sono previsti rovesci o temporali sparsi, più intensi sul settore appenninico centrale – scrive Arpae nel suo bollettino –. Nel settore centro-occidentale della regione non si esclude che le precipitazioni previste possano generare rapidi e localizzati innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti montani e vallivi dei corsi d’acqua, con livelli prossimi alle soglie di attenzione. Nelle zone collinari e montane centro-occidentali sono possibili localizzati fenomeni franosi, in particolare su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. La criticità idraulica nel settore centro-orientale della regione è riferita al transito della piena del Po, con possibile occupazione delle aree golenali ed interessamento degli argini”.

“Nella giornata di giovedì 7 marzo non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell'allertamento. Nel settore centro-occidentale della regione non si esclude che le precipitazioni previste nella seconda parte di mercoledì possano generare rapidi e localizzati innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti montani e vallivi dei corsi d’acqua, con livelli prossimi alle soglie di attenzione. Sul settore collinare e montano centro-occidentale potranno ancora verificarsi occasionali fenomeni franosi in contesti idrogeologici particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti. La criticità idraulica nel settore centro-orientale della regione è riferita al transito della piena del Po, con possibile occupazione delle aree golenali ed interessamento degli argini”.

Previsioni meteo 7 marzo

Per giovedì 7 marzo previsti “in nottata deboli piovaschi sparsi in rapido esaurimento con tendenza a schiarite fin dal primo mattino. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi con rovesci sparsi in progressivo esaurimento entro sera. Quota neve intorno a 1500 metri. Temperature minime in lieve diminuzione sul settore orientale, comprese tra 4 e 7 gradi nelle pianure. Possibili deboli gelate nelle alte vallate e sui rilievi centro-occidentali. Massime in lieve calo sul settore orientale ed in leggero aumento su quello occidentale. Valori tra 13 e 15 gradi”.

Previsioni meteo 8 marzo

Il tempo per venerdì 8 marzo, invece, sarà ”inizialmente poco nuvoloso o nuvoloso per nubi basse sulle pianure, maggiori schiarite sulle aree collinari. Aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata a partire da ovest con iniziali rovesci sparsi. In serata nuvolosità più compatta con precipitazioni in prevalenza deboli, più estese lungo i rilievi. Nevicate a partire da quote intorno a 1300 metri. Temperature stazionarie. Minime tra 4 e 7 gradi nei centri urbani e leggermente inferiori nelle aree extraurbane. Valori massimi tra 13 e 15 gradi”.

Tendenza da sabato 9 a martedì 12 marzo

Infine, tra il fine settimana e l’inizio della prossima, “la persistenza di un campo di bassa pressione apporterà precipitazioni durante l'intero periodo considerato, in particolare nella giornata di domenica che si prevede essere la più perturbata. Lunedì e martedì i fenomeni tenderanno ad interessare soprattutto i rilievi e ad essere più isolati sulle pianure dove saranno possibili parziali schiarite. Le temperature tenderanno inizialmente ad un lieve aumento e poi ad un leggero calo, mantenendosi su valori di poco superiori alla norma”.