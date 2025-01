Caldo anomalo nelle Marche, quando tornano pioggia e freddo

Ancona, 9 gennaio 2025 — Temperature massime quasi primaverili in tutte le Marche. Il 2025 si è presentato così, con un rialzo delle temperature e cieli spesso sereni, nonostante dalle prossime ore siano attesi dei peggioramenti. Quattordici di massima ad Ancona, Pesaro – dove ieri si registravano addirittura 19 gradi - e Fermo, 16 ad Ascoli Piceno, 13 a Macerata, 12 a Urbino. Climi insoliti per il periodo nonostante in serata siano previste nuvole che porteranno a degli scrosci per venerdì, quando il cielo sarà a tratti molto nuvoloso e le precipitazioni deboli, isolate, nelle zone montane. Insomma, un meteo birichino ma con temperature tutto sommato gradevoli.

Secondo il meteo rilasciato dalla Regione Marche, nella giornata di domani, venerdì 10 gennaio, il mare sarà mosso, le temperature stazionarie nei valori minimi e in diminuzione nelle massime, i venti inizialmente sud occidentali di vento moderato nelle zone montane e di brezza tesa altrove, in rotazione già dalla mattinata dai quadranti settentrionali, lungo la costa l'intensità potrà raggiungere solo per brevi tratti vento moderato. Le temperature andranno da minime a massime di 10 e 13 gradi ad Ancona, di 6 e 14 ad Ascoli, di 11 e 12 a Fermo, di 10 e 14 a Macerata, di 6 a 10 a pesaro e di 8 a 10 a Urbino.

Nella giornata di sabato 11 gennaio, invece, il cielo sarà nuvoloso al mattino, con schiarite nel corso del pomeriggio a partire dai settori settentrionali in estensione verso quelli centrali. Le precipitazioni saranno deboli, sparse al mattino e confinate ai settori meridionali al pomeriggio. Il limite delle nevicate in rapido calo verso i mille metri nel pomeriggio. I venti dai quadranti orientali di brezza tesa nelle zone interne e di vento moderato lungo la costa, dove le raffiche potranno raggiungere vento forte.

Le temperature minime stazionarie; massime in diminuzione, marcata nei valori massimi nei settori montani e collinari, dove il calo potrà continuare nel corso del pomeriggio. Lo scarto tra le minime e le massime potrà risultare in molti casi debole. In particolare si rimarrà sugli 11 gradi ad Ancona e si andrà da minime a massime di 6-9 gradi ad Ascoli, di 9-11 a Fermo e Macerata, di 7-10 a Pesaro e di 7-8 a Urbino.

Nella giornata di domenica, quindi, il maltempo rimarrà. Sarà parzialmente nuvoloso, con addensamenti più intensi sui settori alto-collinari e montani. Le precipitazioni saranno deboli e locali, confinate ai settori montani. I fenomeni saranno esclusivamente a carattere nevoso e le temperature saranno in ulteriore diminuzione.

