Caldo in Emilia Romagna: temperature fino a 26 gradi. La data in cui cambia tutto, rischio grandine

Bologna, 7 aprile 2024 – Aprile come giugno, o forse anche luglio: ieri in Emilia Romagna le temperature, in alcune zone, hanno superato i 24 gradi e la morsa del caldo estivo arrivato all’inizio della primavera non accenna a mollare la presa almeno per qualche altro giorno e, anzi, il caldo sarà ancora più intenso.

Secondo le previsioni meteo di Arpae, il maltempo farà capolino in regione mercoledì 10 aprile con il ritorno della colonnina di mercurio a valori più consoni per il periodo.

Ma sarà solo un blitz perché già da giovedì tornerà il sereno con temperature in rialzo.

Quel che resta da capire è come si manifesterà il brutto tempo dopo questa fiammata africana dell’anticiclone Narciso, gli esperti de ilMeteo.it temono l’arrivo in Italia di grandine con chicchi anche di grosse dimensioni. La grandine era già caduta in regione un mese fa, nel Forlivese.

Ma andiamo con ordine e vediamo che tempo farà giorno per giorno, in Emilia Romagna.

Caldo africano: le temperature più alte

Secondo i dati Arpae, ieri la colonnina di mercurio ha superato i 24 gradi nel pomeriggio nell’entroterra della provincia di Ferrara, ma hanno superato i 23 gradi anche il Modenese e il Bolognese. Affollati i parchi delle città, molta gente al mare in Riviera romagnola per le prime prove d’estate.

Il caldo di questi giorni non riguarda solo l’Italia, ma anche il Nord Europa. In Germania, ad esempio, si è registrato un vero e proprio record per la prima decade di aprile e a Ohlsbach, nella valle del Reno, sono stati misurati 30,1 gradi (dato provvisorio che sarà controllato nuovamente nei prossimi giorni) secondo l'agenzia Dpa che cita il Servizio meteorologico tedesco (Dwd).

Previsioni del tempo lunedì 8 aprile

Secondo i modelli Arpae, per la giornata di lunedì 8 aprile, le temperature minime in Emilia Romagna si aggireranno attorno a 10-12 gradi con le massime a 24 gradi sulle aree di pianura, di qualche grado inferiori sulla costa.

Previsioni del tempo martedì 9 aprile: picco del caldo

Farà ancora più caldo martedì 9 aprile con le minime emiliano romagnole comprese fra 12 e 14 gradi. Le temperature massime si attesteranno fra 23 e 26 gradi, di qualche grado inferiori sulla costa.

Tendenza: l’arrivo del maltempo

La presenza di un minimo depressionario in quota – fa sapere Arpae – determinerà in Emilia Romagna condizioni di tempo perturbato nella giornata di mercoledì 10 aprile.

“Da giovedì la rimonta di un campo di alta pressione garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato fino a termine periodo. Da venerdì temperature di nuovo sensibilmente superiori alla media climatologica”, queste le informazioni utili per chi vuole pianificare una gita fuori porta nel fine settimana.

Rischio grandine

L'anticiclone Narciso “crollerà lasciando campo aperto a una perturbazione atlantica che sarà associata ad aria più fredda e molto instabile al contatto con il primo caldo estivo accumulato in Pianura Padana nel weekend. Si temono - concludono gli esperti de ilMeteo.it dipingendo un quadro complessivo per l’Italia - grandinate di grosse dimensioni con temporali e raffiche di vento” dalla giornata di martedì 9 aprile.

Previsioni meteo giorno per giorno