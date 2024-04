Weekend quasi estivo. Primi lettini sulla spiaggia

Il primo fine settimana di aprile regala un clima quasi estivo. La riviera si prepara ad un weekend coi fiocchi e con buona parte di alberghi, residence e campeggi presi d’assalto proprio dai weekendisti. Si perchè il popolo che guarda lo smartphone e poi prenota, ieri è entrato in azione. Trovare un tavolo al ristorante è già difficile e persino le camere negli alberghi sul lungomare sono quasi tutte esaurite, mentre qualcosa sino a ieri sera si trovava nelle strade secondarie. Secondo i metereologi una vasta circolazione ciclonica a ovest delle Isole Britanniche sprofonderà verso le Isole Canarie richiamando, di tutta risposta, una massa d’aria eccezionalmente calda dal cuore del Sahara verso l’Europa centro occidentale. Questo significa tempo stabile, mite e soleggiato per una settimana intera. La colonnina di mercurio supererà i 25 gradi nelle ore più calde e chi ha tanta fame di sole e di mare avrà un ottimo antipasto dell’estate 2024. Una valida cartina tornasole sono i campeggi, con il Cesenatico Camping Village e il Pineta sul Mare, che sono gettonatissimi: "Stiamo andando molto bene _ dice Terzo Martinetti _, essendo il fine settimana successivo alla Pasqua, abbiamo ancora dei posti liberi, ma ospiteremo più di 500 turisti, con 120 famiglie italiane alloggiate nelle case mobili e nei camper, molti stranieri e last minute e camperisti di passaggio. La piscina riscaldata sta avendo molto successo, perchè le temperature si stanno alzando ed è veramente piacevole poter fare il bagno con tutti i comfort". Nel centro di Cesenatico i ristoranti hanno gli spazi esterni e le pedane, per garantire ai buongustai di assaporare le ricette marinare nella bella cornice del porto canale, come Michele Franciosa del Cucinadimare: "Per la giornata di sabato abbiamo già i posti esauriti e contiamo di lavorare forte anche domenica, perchè c’è tanta voglia di vivere la primavera all’aperto".

Anche i locali e i pub sul lungomare hanno attrezzato le pedane, per la gioia delle comitive e delle compagnie di giovani, desiderosi di ritrovarsi per trascorrere i fine settimana al mare. Simone Battistoni, presidente dei 127 balneari di Cesenatico, dopo il buon inizio di primavera, vede un trampolino di lancio: "Siamo pronti e gran parte degli stabilimenti sono aperti; in spiaggia ancora abbiamo le dune di protezione perchè è ancora presto per spianarle, tuttavia daremo ai clienti i primi lettini e li ospiteremo nei nostri punti di ristoro". Anche Massimo Bondi, presidente del Gatteo Mare Summer Village, vede la spiaggia animarsi: "Abbiamo quasi tutti i 30 stabilimenti balneari aperti e siamo pronti per i servizi del bar e della piccola ristorazione, così come offriremo i lettini. Il 22 aprile abbatteremo le dune ed inizieremo a sistemare ed attrezzare anche l’arenile". Giacomo Mascellani