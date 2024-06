Diretta maltempo oggi in Emilia Romagna: bomba d’acqua nel Modenese, fiumi di fango

Bologna, 2 giugno 2024 – Il maltempo annunciato dalle previsioni meteo per il pomeriggio del 2 giugno, Festa della Repubblica, con temporali forti e danni associati investe anche l’Emilia Romagna, dove per tutta la giornata di oggi è in vigore l’allerta gialla di Arpae e Protezione Civile.

I problemi maggiori a Palagano, in provincia di Modena, dove una bomba d’acqua ha provocato allagamenti e smottamenti.

Bomba d’acqua a Palagano, in provincia di Modena: sono tracimati i fossi ed è altissimo il rischio frane