Maltempo domani in Emilia Romagna: nuova allerta meteo per temporali

Bologna, 2 luglio 2024 – Ancora temporali in Emilia Romagna. Dopo il grande caldo e l’afa dei giorni scorsi, continua l’ondata di maltempo e di abbassamento delle temperature che ha colpito la regione già dalla serata di ieri, lunedì 1 luglio, con le grandinate che si sono sviluppate a Bologna e le forti piogge cadute a Ferrara. Nel Forlivese, invece, una bufera di vento e sabbia ha creato scompiglio durante lo svolgimento di un festival.

Allerta meteo per temporali in Emilia Romagna mercoledì 4 luglio

Questi fenomeni di precipitazioni importanti si ripresenteranno anche nella giornata di domani, mercoledì 3 luglio, dopo che Arpae ha spiegato nella sua allerta meteo gialla “su tutto il territorio regionale sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, in attenuazione dalla serata, con possibili effetti e danni associati”.

Allerta meteo gialla: ecco dove e da quando

L’allerta meteo gialla per temporali è stata individuata su tutte le province della regione: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. L’allerta è valida dalla mezzanotte di mercoledì 3 luglio fino alla mezzanotte di giovedì 4 luglio.

Mucillagine: com’è oggi la situazione

Da sabato si è ripresentato sulle coste della Romagna il problema della mucillagine in mare. Ma dopo i recentissimi episodi di maltempo la situazione è notevolmente migliorata. Le piogge, il vento e le mareggiate delle ultime ore hanno contribuito a rimuovere il fenomeno.

A Rimini, nella zona di Marina centro, l'acqua vicino a riva è limpida, non ci sono mucillagini in superficie. Anche nella giornata odierna continua ad esserci vento e mare mosso, ed è quindi probabile che la mucillagine si stia disperdendo almeno a ridosso della riva.

Da monitorare la situazione al largo, quando ci saremo lasciati alle spalle le condizioni meteo avverse e la Daphne potrà uscire in mare aperto per effettuare gli appositi controlli.

Previsioni meteo di mercoledì 3 luglio

Nella giornata di mercoledì 3 luglio, le previsioni degli esperti di Arpae hanno delineato un “aumento della nuvolosità nel corso della notte/primo mattino con precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o breve temporale, in estensione dalle pianure prossime al Po alle restanti aree. Fenomeni in esaurimento dal pomeriggio a partire da ovest, con schiarite soprattutto in serata”. Le temperature minime sono stazionarie e “comprese tra 17 e 20 gradi nei centri urbani”, mentre le massime sono in diminuzione, “più marcata sul settore centro-occidentale, con valori tra 23 e 26 gradi”.

Previsioni meteo di giovedì 4 luglio

Per giovedì 4 luglio “temporanei addensamenti nelle ore pomeridiane con bassa probabilità di isolati e deboli rovesci, più probabili sui rilievi. Temperature minime pressoché stazionarie tra 17 e 19 gradi; massime in aumento soprattutto sul settore centro-occidentale con valori intorno a 27 gradi sulla costa e sui 28/29 gradi nelle pianure interne”.

Tendenza meteo da venerdì 5 a lunedì 8 luglio

Dopo il maltempo, nel weekend e ad inizio della prossima settimana il tempo cercherà gradualmente di sistemarsi e le temperature torneranno ad alzarsi. Venerdì si rivedrà il sole grazie a “un campo di alta pressione” che “garantirà tempo stabile e soleggiato. Nei giorni successivi il lieve indebolimento dell'anticiclone porterà ad una alternanza tra schiarite e temporanei annuvolamenti, più probabili sul settore occidentale della regione dove non si escludono locali rovesci. Le temperature tenderanno inizialmente ad aumentare per poi stabilizzarsi su valori intorno a 30/32 gradi nei valori massimi”.

