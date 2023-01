Meteo Emilia Romagna, quando arriva la neve in Appennino: le previsioni

Bologna, 13 gennaio 2023 - In attesa della zampata artica che porterà, a partire da domenica, un primo assaggio di freddo in quest'inverno di caldo anomalo, il meteo in Emilia Romagna non porta grosse sorprese. Una buona notizia potrebbe essere l'arrivo - finalmente - della neve sull'Appennino tristemente asciutto, con le stazioni sciistiche in crisi.

Il bollettino della neve

Gli esperti di 3BMeteo annunciano, a partire da lunedì-martedì prossimi, nevicate in alcune località di montagna della regione. Il comprensorio del Cimone sarà benedetto da nevicate a partire dal 16 gennaio, con 10 centimetri di coltre compatta al suolo e almeno una pista aperta delle 50 disponibili.

Meno positiva la situazione al Corno alle Scale, dove le precipitazioni saranno di neve mista ad acqua.

Nevicherà da lunedì anche a Cerreto Laghi, con 30 centimetri al suolo e qualche impianto aperto

Previsioni meteo: sabato 14 gennaio

Il tempo in Emilia Romagna - secondo i dati Arpae - sarà variabile con nuvolosità prevalentemente stratificata alternata a schiarite. Intensificazione della nuvolosità dalla serata a partire da occidente. Possibili banchi di nebbia potranno interessare le aree di pianura in nottata.

Temperature senza variazioni significative, minime tra 2 e 5 gradi, con valori anche inferiori sulle aree extraurbane; massime tra 7 e 10 gradi in pianura.

Domenica 15 gennaio

Cielo coperto con precipitazioni che in mattinata interesseranno i crinali appenninici centro-occidentali per estendersi poi, progressivamente, anche al resto della regione dal pomeriggio-sera. Nebbia o foschie dense in pianura e sul crinale in mattinata.

Temperature in lieve aumento, minime tra 4 e 7 gradi; massime tra 7 gradi della pianura occidentale e 12/13 gradi della Romagna.

Tendenza dal 16 al 19 gennaio: la neve

Il periodo sarà caratterizzato dall'approfondimento di una saccatura sul bacino del Mediterraneo che determinerà precipitazioni sparse, più intense sui rilievi, nevose anche a quote basse nella seconda parte del periodo. Temperature quasi stazionarie a inizio periodo, poi in diminuzione.

La mappa delle previsioni del tempo

Modena, 13 gennaio 2023 – Sostanze proibite in fognatura sversate ieri a San Cesario? E’ l’ipotesi per cui sono stati allertati i carabinieri forestali e Arpae, intervenuti nel pomeriggio insieme a Hera e a tecnici comunali in prossimità dello scarico del depuratore di San Cesario, nei pressi di via Liberazione, dove lo stesso depuratore scarica nel Canal Torbido.

Meteo: le previsioni giorno per giorno