Neve in pianura domani, anche a Bologna? Le ultime previsioni

Bologna, 7 dicembre 2024 – Neve in arrivo su tutta la regione in questo weekend dell’Immacolata. Fiocchi bianchi soprattutto sui rilievi, ma che posso arrivare fino a bassa quota. Per la giornata di domani, 8 dicembre, Arpae Emilia-Romagna ha emesso un’allerta arancione, con una previsione sugli accumuli di neve sugli Appennini.

Visto però che entra in vigore anche un’allerta gialla in tutta la Regione, sorge spontanea la domanda: nevicherà anche in pianura? A Bologna è già attivo il piano neve, cosa attendersi? L’influencer e previsore per passione, MeteoMax, in un post sui social fa sapere che: “Sta arrivando una perturbazione artico-marittima la quale, da questa sera, porterà precipitazioni diffuse al nord e al centro, con nevicate inizialmente a quote elevate sugli Appennini, ma in rapido calo nel corso della notte. La probabilità di vedere qualche fiocco fino al piano esiste soprattutto nelle zone pianeggianti dal modenese fino al piacentino. Altrove si potrebbe ‘prendere dentro’ il bolognese e basta, perché la Romagna non avrà le temperature sufficientemente fredde”.

Neve a Bologna. Le previsioni meteo di Arpae per domenica 8 dicembre 2024

Cosa dicono le previsioni di Arpae

Per tutta risposta, consultiamo le previsioni di Arpae Emilia-Romagna. La mattina di domenica 8 dicembre inizierà con un cielo completamente coperto, quindi nuvoloso e plumbeo, ma anche piovigginoso su pianura e città. Nel corso della giornata continuerà così: non nevicherà insomma.

Però non serve andare troppo in alto per vedere la neve, perché domani si potrà vedere qualche fiocco bianco anche in collina. Neve dai 600 metri in su la mattina, poi nel pomeriggio la perturbazione nevosa scende fino ai 300 metri. Risalita sopra i 700 metri in serata.

Una domenica pomeriggio fredda dunque (1 grado di minima e 3 di massima per tutto il giorno sui rilievi) con piogge e neve tra i 25 e i 40 mm.

In pianura solo acqua invece, ma sempre freddo: temperature minime sui 4 gradi, massime sui 6 gradi. Cadranno tra i 20 e i 30 mm di pioggia.