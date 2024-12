Neve, quanta ne cadrà questo weekend in Emilia Romagna: gli accumuli

Bologna, 6 dicembre 2024 – Dopo la neve di mercoledì che ha imbiancato gli Appennini emiliani sopra i 900 metri, si replica questa domenica e tocca anche alla Romagna. Sarà un weekend dell’Immacolata nevoso – soprattutto tra domenica 8 e lunedì 9 – a quote collinari.

Si avrà più neve sulle province emiliane, ma anche nelle province di Forlì-Cesena e Rimini si potrà vedere qualche fiocco bianco. Un ottimo tempismo, visto che è prevista anche la riaperturta degli impianti sciistici in Regione, per iniziare ufficialmente la stagione dello sport invernale per eccellenza.

C’è un vortice depressionario in arrivo già da domani sul nostro territorio, poi da lunedì in particolare porterà più freddo proprio all’inizio della prossima settimana.

Gli accumuli di neve previsti per il weekend dell'Immacolata, diffusi da Arpae Emilia-Romagna

Gli accumuli di neve: quanta ne cadrà

Il centro meteo Emilia-Romagna ha fatto una prima stima degli accumuli di neve attesi nella giornata di domenica 8 dicembre. Saranno “rilevanti i valori previsti sulle aree collinari e Appenniniche dell'Emilia centro-occidentale, diffusamente superiori ai 20 cm con probabili massimi fino a 30-40 cm soprattutto sulle zone collinari e Appenniniche delle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, dove localmente si potrà arrivare anche prossimi ai 50 cm”, si legge nella nota.

“Valori inferiori sul modenese, attualmente stimati tra alta collina ed Appennino tra 10 e 20 cm, ulteriormente ridotti tra Bolognese e Romagna, dove le nevicate saranno limitate alla fascia appenninica, con accumuli di 5-15 cm oltre i 1000 metri e più ridotti oltre i 700 metri”.

Perturbazione fredda tra sabato e domenica

“Un ciclone (Darragh) sarà destinato a portare una acuta fase di maltempo invernale su gran parte dell’Europa”, spiega il tecnico meteorologo Ampro, Roberto Nanni. “Da sabato, anche l’Italia cederà il passo a un deciso peggioramento, a causa della formazione di un vortice di bassa pressione sul Mediterraneo”.

“Un intenso fronte perturbato a carattere freddo – avvisa Nanni – attraverserà la nostra regione tra sabato 7 e soprattutto domenica 8 distribuendo molte piogge, possibili temporali, venti forti, mare mosso, qualche mareggiata e nevicate che si potrebbero spingere fino a quote molto basse. È da specificare però che la neve, nel caso dell’Emilia, potrà cadere abbondante esclusivamente nelle zone di montagna e solo a tratti riuscirà a spingersi fino a quote collinari od occasionalmente di alta pianura via via che l’ingresso di aria fredda si affrancherà sul nostro bacino”.

Il rifugio Ladgei (Parma). Nel riquadro il tecnico meteorologo Roberto Nanni

Le previsioni di sabato 7

"Tempo inizialmente stabile e soleggiato ma con le coperture che andranno ad aumentare nel corso della mattinata a partire da ovest. Precipitazioni deboli e diffuse nel pomeriggio sulle aree occidentali che tenderanno ad estendersi rapidamente sull’intero territorio regionale, assumendo in serata carattere localmente moderato e/o di rovescio anche temporalesco specie sui settori centro-occidentali. Deboli nevicate sull’Appennino inizialmente a quote alte ma in calo fino a 3-400 metri verso sera sul settore occidentale, anche con il rischio di precipitazioni congelantesi”, dice Nanni.

Le previsioni di domenica 8

“Spiccato maltempo su tutta la regione, cieli molto nuvolosi o coperti e precipitazioni diffuse già al mattino anche accompagnate da rovesci o temporali – spiega sempre Nanni –. Neve abbondante sui rilievi, che calerà sensibilmente entro il pomeriggio fino a quote tra 300 e 600 metri lungo la dorsale emiliana, fino a 7-800 metri quella romagnola. Nelle fasi di precipitazioni più intense i fiocchi potrebbero spingersi anche molto più in basso ma senza accumuli di rilievo, specie lungo la via Emilia dove la neve mista a pioggia potrebbe raggiungere temporaneamente capoluoghi come Parma, Reggio Emilia, Modena e anche Bologna. A fine evento sui settori emiliani i depositi bianchi potrebbero aggirarsi attorno a 15-20 centimetri circa, perlopiù al di sopra dei 500 metri e superiori al mezzo metro a salire dai 1000 metri di quota”.

La mappa giorno per giorno