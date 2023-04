Previsioni meteo Emilia Romagna: quando finisce il freddo

Bologna, 17 aprile 2023 – Il proverbio dice “marzo pazzerello, guarda il sole e prendi l’ombrello”, ma quest’anno nemmeno aprile è stato da meno. Dopo l’arrivo della nuova perturbazione atlantica la scorsa settimana in tutta Italia, il maltempo proseguirà ancora per qualche giorno.

In Emilia Romagna in particolare, l’instabilità sarà presente per tutta la settimana con alternanza di momenti di sole e di piogge. Le perturbazioni che interessano la regione saranno ancora intense nella giornata di lunedì (oggi) e in diminuzione a partire da martedì 18.

Poi, come riporta il bollettino di Arpae, “sino alla giornata di venerdì la presenza di una vasta area depressionaria presente sul bacino del Mediterraneo manterrà condizioni di instabilità sul nostro territorio regionale con piogge anche a carattere di rovescio. Nella giornata di sabato 22 avremo un temporaneo aumento del campo di pressione con tendenza a generale miglioramento seguito a termine periodo dall'approssimarsi di una nuova perturbazione”.

Tra giovedì e venerdì, rileva anche 3B meteo, “ci sarà un passaggio del testimone (la pioggia) dalle regioni centro meridionali a quelle centro settentrionali dove i fenomeni potrebbero essere anche forti tra giovedì e venerdì”.

Sarà dunque difficile monitorare l’andamento delle perturbazioni che si succederanno spesso ad ampie schiarite. Meglio sempre portarsi un ombrello per ogni evenienza in questa primavera incerta e mutevole. C’è ancora da aspettare per accogliere il bel tempo e temperature più alte.

Previsioni meteo in Emilia Romagna: tempo instabile nella settimana 17-23 aprile 2023

Le previsioni giorno per giorno

Lunedì 17 aprile: cielo prevalentemente nuvoloso, con addensamenti più consistenti sul settore centro-orientale dove, nel corso della prima parte della giornata, saranno presenti precipitazioni sparse a carattere di rovesci. Nel corso della seconda parte della giornata esaurimento dei fenomeni.

Temperature: massime comprese tra 14 gradi del settore costiero e 19 gradi delle pianure emiliane. Venti deboli-moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi da nord-est sui crinali appenninici e sul mare.

Martedì 18 aprile: al mattino nuvolosità variabile, più consistente sulla pianura romagnola e lungo i rilievi centro-orientali, ma con assenza di precipitazioni. Nel corso del pomeriggio tendenza a schiarite sempre più ampie a partire dai settori orientali. Dalla serata cielo poco nuvoloso.

Temperature: minime attorno agli 11 gradi, massime in aumento comprese tra 15 e 22 gradi. Venti deboli dai quadranti settentrionali con locali rinforzi al mattino sulle aree di crinale del settore centro-orientale tendenti a ruotare in serata dai quadranti orientali.

Mercoledì 19 aprile: al mattino sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti lungo i rilievi dove non si escludono deboli piovaschi sulle aree di crinale del settore emiliano. Nel corso della seconda parte della giornata aumento della copertura nuvolosa ad iniziare dalle pianure settentrionali. Nella notte deboli piogge interesseranno il settore settentrionale della regione.

Temperature: minime comprese tra 10 e 12 gradi, massime comprese tra 15 e 22 gradi. Venti deboli tendenti a disposi dai quadranti meridionali.

La mappa meteo