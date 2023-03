Motor Valley Fest 2023 a Modena, svelate le date: ecco quando ci sarà

Mostre 2023 in Emilia Romagna da vedere in primavera: ecco quali

Modena, 21 marzo 2023 – Grande notizia per gli amanti dei motori: svelate le date della quinta edizione del Motor Valley Fest 2023, il festival dei motori a cielo aperto nella città di Modena.

Sarà un lungo weekend, quello dall’11 al 14 maggio, che riunirà tutti gli appassionati di auto e gli addetti ai lavori con un fitto calendario di eventi tra incontri, attività e degustazioni.

Motor Valley Fest

Motor Valley Fest 2023: le date

La quinta edizione si svolgerà da giovedì 11 a domenica 14 maggio a Modena, la città dei motori dell’Emilia Romagna.

Come spiega il presidente della Regione Stefano Bonaccini “Dalla sua nascita, anno dopo anno, Motor Valley Fest si è imposta come punto di riferimento internazionale per il mondo dei motori”.

“Una manifestazione viva, per affrontare le sfide decisive che ci attendono: sostenibilità ambientale, sviluppo di motori ecologici ad alte prestazioni, utilizzo delle nuove tecnologie, ricerca, la necessità formare personale specializzato e incrociarlo con le necessità delle aziende, attrarre talenti italiani e da ogni Paese. Tradizione, passione e innovazione si fondono in un evento unico e imperdibile”, aggiunge.

Il programma

La nuova edizione sarà ancora più significativa, in quanto nel 2023 ricorrono importanti anniversari per tutti gli amanti della Terra dei Motori emiliano romagnola, il 125esimo anniversario della nascita di Enzo Ferrari, i 70 anni dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, il 30esimo anniversario dalla scomparsa di Ferruccio Lamborghini e i 60 anni della fondazione di Lamborghini.

Da non perdere il format Innovation & Talents, l’area di networking dedicata ai talenti, alle start up e al mondo universitario, con i talent talk, gli incontri di approfondimento in formato ibrido, in presenza e in streaming su YouTube, e le tavole rotonde dove si parlerà delle evoluzioni e del futuro nel settore automotive, il luogo dove le aziende automotive incontrano i giovani studenti universitari provenienti da tutta Italia e dalle università del mondo.

Motor Valley Fest sarà il volano per la promozione internazionale del Made in Italy e sarà parte della campagna di comunicazione della Regione Emilia Romagna e Apt Servizi Emilia Romagna, per la valorizzazione internazionale del comparto automotive italiano.

"Ancora una volta - spiega il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli - Motor Valley Fest sarà l'occasione per guardare al futuro del settore automotive, partendo dalle solide radici che il nostro territorio può vantare. Ci stiamo già preparando per accogliere turisti e appassionati che, come sempre, potranno ammirare autentiche opere d'arte della tecnologia insieme a quelle che offre il centro storico della città, dove si svolgerà anche l'ormai tradizionale Notte dei Motori”.

E aggiunge: “Nella quinta edizione, tra i tanti appuntamenti dedicati all'innovazione del settore, avremo l'occasione di ricordare un grande innovatore come l'ingegner Mauro Forghieri recentemente scomparso, un grande protagonista della Formula 1, per anni accanto a Enzo Ferrari. Un esempio per i tanti giovani interessati agli appuntamenti che verranno proposti insieme alle Università".