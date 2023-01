San Geminiano Modena 2023: il programma della festa dedicata al patrono

Modena, 30 gennaio 2023 – E dopo Sant’Antonio Abate, a Modena si celebra la festa del patrono San Geminiano. Ogni 31 gennaio la città è pronta ad omaggiare il Santo con l’esposizione in Duomo delle reliquie e le tradizionali bancarelle nel centro storico. Ecco il programma della festa si San Geminiano a Modena 2023.

Chi è San Geminiano e quando è la festa

Poco prima del Carnevale, a Modena si festeggia il patrono della città. Il giorno in cui si celebra San Geminiano è il 31 gennaio, data in cui morì attorno al 397 dopo Cristo.

Come ogni santo, anche Geminiano è aleggiato da storie e leggende. Del patrono di Modena sappiamo che nacque a Cogneto attorno al 312 e proveniva da una famiglia romana. La sua vita fu attraversata dalle ripetute invasioni barbariche e dalla caduta dell’Impero romano d’Occidente. Uomo di fede e Vescovo, s’impegnò molto insieme ad altri vescovi della Romagna a combattere l’eresia ariana diffusa in questa zona.

Ma i modenesi avranno certo sentito parlare di molte altre storie sul patrono di Modena. Si dice che San Geminiano avesse impedito agli Unni di saccheggiare la città nel 492 grazie ad una nebbia miracolosa. N ell’immaginario collettivo, infatti, restano impressi i miracoli compiuti dal Santo: oltre alla nebbia miracolosa, usata anche contro gli Ungari nel 899 durante la distruzione dell’abbazia di Nonantola, San Geminiano si rese protagonista dell’assedio di Carlo D’Amboise del 1511, che dovette ritirarsi proprio a causa dell’apparizione del Santo.

C’è poi leggenda del bambino che cadde dalla torre della cattedrale e dalle braccia della madre; San Geminiano protese allora il braccio e lo afferrò per i capelli, salvandolo. Infine, memorabile è la leggenda legata alla sua morte: scomparso San Geminiano, un’alluvione colpì la città di Modena il 17 novembre 1898; le acque si spinsero finanche al Duomo, ma non una goccia bagnò i fedeli che pregavano al suo interno, dove ancora oggi è deposto il suo sepolcro.

Concerto San Geminiano in Duomo a Modena

E’ tornato il 28 Gennaio 2023 alle 20,30 nella millenaria cornice del Duomo di Modena uno dei più attesi momenti celebrativi che la città dedica al Santo Patrono modenese, il Concerto di San Geminiano. L’evento è stato trasmesso anche in diretta sulle emittenti TRC e TVQui. L’ingresso in Duomo era libero e possibile fino al pieno raggiungimento della capienza prevista.

Presentato da Federica Galli, il programma ha visto l’esecuzione di brani di Bach, Mozart, Schubert, Rossini, Haendel, Verdi, Haydn e Caccini, eseguiti dalla Filarmonica del Teatro Comunale di Modena diretta dal Maestro Hirofumi Yoshida, e gli interventi di tre artisti che nella propria formazione hanno goduto degli insegnamenti di Raina Kabaivanska: il mezzosoprano Veronica Simeoni, il tenore Giuseppe Infantino e il soprano Aida Pascu.

Fiera di San Geminiano 2023

Prevista per martedì 31 gennaio la tradizionale Fiera di San Geminiano con solennità religiose, feste popolari e bancarelle in centro storico, presenti anche in piazza Roma, via Farini e piazza XX Settembre. Come ogni anno, infatti, verranno esposte le reliquie del Santo in Duomo, dopodiché avrà luogo la tradizionale fiera degli ambulanti con specialità enogastronomiche, artigianato e abbigliamento. La festa del patrono è dalle 8 alle 20.

La fiera, grazie anche alle sperimentazioni dello scorso anno dovute alla pandemia e alla necessità di maggiore spazio, avrà un nuovo assetto per ridistribuire i circa 500 espositori in un’area maggiore del centro integrando al percorso storico: da piazza Grande e via Emilia sino a piazza XX Settembre, via Farini e piazza Roma.

Sono state ridisegnate e potenziate le postazioni in piazza Matteotti e piazza Mazzini, e sono appunto stati aggiunti posteggi in piazza Roma, dove sarà mantenuta anche la pista di pattinaggio, in largo San Giorgio, in via Farini, per consentire la continuità commerciale tra via Emilia e piazza Roma, e in piazza XX Settembre, anch’essa in continuità con piazza Grande.

Viabilità per la festa del patrono di Modena

Per tutta la giornata sarà sospesa la circolazione stradale, eccetto mezzi di soccorso e delle forze di polizia e modificata la viabilità nei luoghi interessati dalla fiera. Gli autobus che abitualmente percorrono via Emilia centro modificheranno l'itinerario e transiteranno sui viali cittadini. Per info sull'orario delle corse degli autobus: www.setaweb.it

La corrida di San Geminiano 2023

Torna anche la corrida di San Geminiano nella sua 49esima edizione. La partenza è fissata per le 14:30 del 31 gennaio da viale Berengario, mentre l’arrivo sarà come sempre all’interno del Parco Novi Sad.

Tutti gli iscritti affronteranno i soliti 13,350 chilometri che li porteranno fino a Cognento, dove è nato il Santo Patrono, per poi fare ritorno in città alle porte del centro storico.

Per la gara competitiva la quota d’iscrizione è 15 euro, iscrizioni al link: https://www.endu.net/it/events/corrida-di-san-geminiano/. Per le gare non competitive l’iscrizione costa 5 euro ed è possibile dal 16 al 30 gennaio 2023 (escluse domenica 22 e domenica 29) dalle 17 alle 19 presso il Campo Comunale di Atletica Leggera in via A. Piazza n° 70, 41126 Modena, e dalle 10 del 31 gennaio 2023, presso la Segreteria sita al Parco Novi Sad.

A tutti i concorrenti arrivati verrà consegnata una particolare confezione di Aceto Balsamico di Modena del Duca e la maglietta ufficiale della manifestazione nella zona allestita per il ritiro pacco.

Il percorso coinvolge: via Berengario, via Emilia Centro, corso Duomo, corso Canalchiaro, piazzale Risorgimento, viale Vittorio Veneto, via Riccoboni, via Luosi, via Marconi, viale Corassori, via Leonardo da Vinci, strada D’Avia Sud, cavalcavia Tangenziale, via Campagna, strada Cognento, via Jacopo Da Porto Sud, via Contorno di Cognento, strada Cognento, sottopasso pedonale Tangenziale Neruda, via Scaglia Ovest, Via Formigina, viale Corassori, via Marconi, via Luosi, Via Barozzi, Via Bacchini e arrivo al Parco Novi Sad.

Modifiche alla viabilità in occasione della Corrida

Fino alle 17 sul percorso è sospesa la circolazione stradale escluso i veicoli di soccorso e nelle strade limitrofe sono previsti rallentamenti. Le modifiche ai percorsi del trasporto pubblico urbano ed extraurbano saranno apposte alle fermate a cura di Seta. In particolare, la sosta sarà vietata con rimozione forzata su entrambi i lati di via Berengario da via del Voltone a via Bono da Nonantola, e su entrambi i lati di via Bono da Nonantola.