Capodanno cinese 2023: quando e dove festeggiare l’anno del coniglio

Bologna, 11 gennaio 2023 – Il tempo è solo una convenzione. C’è chi in queste giornate è impegnato a raccontare come ha trascorso il Capodanno, chi invece è già passato oltre puntando al Carnevale. Ma c’è anche chi l’anno nuovo deve ancora festeggiarlo. È il caso della comunità cinese che si appresta nelle prossime settimane ad omaggiare l’avvento del 2023 secondo l’antica tradizione del Capodanno lunare. Di seguito, gli appuntamenti per festeggiare il Capodanno cinese in Emilia Romagna, Marche e Veneto.

Capodanno cinese 2023

Capodanno cinese: cos’è, storia e tradizioni

Il Capodanno cinese, così chiamato in Occidente, è la festa dedicata all’arrivo del nuovo anno in alcuni paesi dell’Estremo Oriente e si tratta di una delle festività più sentite nella tradizione cinese. Il suo nome, in realtà, è Festa di Primavera o Capodanno lunare. Certo, per chi organizza il tempo sulla base del calendario gregoriano può apparire strano che l’anno per qualcuno possa iniziare a fine gennaio o a fine febbraio; ma per chi, invece, basa il proprio ritmo sul calendario lunisolare è naturale che l’anno cominci in concomitanza con il novilunio, ossia la fase in cui la Luna mostra alla Terra la sua parte non illuminata. In altre parole, secondo la tradizione cinese si festeggia il primo mese dell’anno che corrisponde alla prima luna nuova dell’anno, dopo il solstizio d’inverno.

Il Capodanno cinese ha origini molto antiche e legato a vecchie leggende. Secondo la mitologia cinese, in Oriente viveva il mostro Nian che lasciava la sua tana ogni 12 mesi per predare ogni essere vivente. Per questo, le persone addobbavano le case di festoni rossi e usavano i fuochi d’artificio per tenere lontano il mostro Nian per un altro anno. A questa leggenda si legano tantissime usanze che sono rimaste nel tempo: in tanti infatti usano ancora sbattere le pentole per cacciare via il mostro, che nel tempo ha assunto le sembianze di un felino spesso rappresentato da un grande e spaventoso fantoccio che danza per le strade.

Ed è sempre in questo periodo che, per tradizione, la comunità cinese si riunisce per festeggiare l’arrivo del nuovo anno per mangiare insieme e scambiarsi frasi augurali. Una delle tradizioni più particolari è la consegna di piccole buste rosse contenenti denaro come regalo.

Quand’è il capodanno cinese e quanto dura

La Festa di Primavera comincia con il novilunio; pertanto, ogni anno si festeggia il capodanno cinese tra il 20 gennaio e il 20 febbraio. Quest’anno il capodanno cinese si festeggerà domenica 22 gennaio 2023, mentre la Vigilia di Capodanno darà il via ai festeggiamenti già da sabato 21 gennaio. La festività dura 15 giorni e si conclude con l’iconica Festa delle Lanterne, dove per consuetudine si esce per una passeggiata notturna con in mano una lanterna.

Anno cinese 2023 nel segno del coniglio: significato

Secondo la tradizione cinese, ogni anno ha un proprio animale simbolo che lo denomina. Anche qui la ragione va rintracciata in una vecchia leggenda cinese legata a Buddha il quale, prima di lasciare la terra, chiamò al suo cospetto tutti gli animali della terra. Di questi, però, ne arrivarono solo 12 al capezzale e costituiscono i 12 animali dello zodiaco cinese: topo, bue, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, capra, scimmia, gallo, cane e maiale. Quest’anno, secondo il calendario cinese, è l’anno del coniglio, simbolo di mitezza, stabilità e responsabilità.

Eventi Capodanno cinese 2023 in Emilia Romagna, Marche e Veneto

Le date importanti per riunirsi e festeggiare il capodanno cinese sono il 21 gennaio per la Vigilia di Capodanno, il Capodanno cinese il 22 gennaio e la Festa delle Lanterne il 5 febbraio 2023. In queste date è possibile riunirsi nei ristoranti e nei luoghi cari alla comunità cinese di ogni città.

A Bologna è in programma il Capodanno cinese sotto le Due torri, sabato 14 e domenica 15 gennaio alle ore 15. Ci sarà una performance sotto la torre degli Asinelli organizzata da La comunicazione diffusa FactoryBo, con il patrocinio della Regione. La performance si chiama “Andata e Ritorno” e simula la partenza di un treno Bologna-Cina.

A Rimini appuntamento sabato 21 gennaio alle 16.30 presso Teatro Tartovskij con musica, danza, canti e cena finale. L’evento è organizzato dal Centro Casa Italia Cina.

Si segnala a Macerata un doppio evento per il Capodanno cinese il 21 gennaio. Alle 15 in piazza Annessione con il corteo di draghi, leoni e tamburi. Alle 17, invece, tutti in piazza Mazzini nella via cinese per festeggiare con arti marziali, danze, canti, truccamimbi e degustazione di tè, ravioli e involtini primavera.

A Padova, si festeggia l’anno del coniglio con l’Istituto Confuncio. Appuntamento domenica 22 gennaio alle 15 nel centro storico per la danza del drago con partenza da Palazzo Moroni. Lunedì 23 gennaio alle 18, presso il Palazzo della Ragione, sfilata di abiti delle corti imperiali cinesi della Dinastia Han ai Manciù. A seguire, al Cinema Lux, ci sarà il Padova Chinese Film Festival con una rassegna di film a tema il 24 e 26 gennaio e 2 febbraio.