Capodanno 2023 in Emilia Romagna, foto e video delle feste più belle

1 gennaio 2023, musei aperti e gratis: dove e quali in Emilia Romagna, Marche e Veneto

Per approfondire:

Bologna, 1 gennaio 202 – Il 2023 è iniziato alla grande in Emilia Romagna. Tanti gli eventi nelle città che, dopo due anni di restrizioni, hanno consentito di salutare l’anno vecchio festeggiando l’arrivo di quello nuovo tra tradizione e mondanità. Ecco come è stato festeggiato il capodanno in regione.

Bologna

Bologna ha salutato l’anno nuovo con l’antica tradizione del rogo del Vecchione. Nel centro storico, cittadini e visitatori hanno potuto assistere a mezzanotte all’incendio dell’altissimo fantoccio in piazza Maggiore (guarda le foto). Poi musica e dj set.

Ferrara

Fiamme anche a Ferrara con il tradizionale incendio del Castello Estense, uno spettacolo piromusicale (guarda le foto) di fuochi d’artificio e tanta musica in piazza del Castello.

Modena

Modena ha salutato il 2022 con un’esibizione di danza aerea, ‘Clairière Urbaine’, che ha inebriato gli ospiti di piazza Grande fino al brindisi di mezzanotte.

Parma

Parma ha dato il benvenuto al 2023 con un concerto esclusivo in piazza Garibaldi in compagnia di Cosmo e altri dj storici della città.

Piacenza

Il capodanno in piazza Cavalli ha ospitato il classico concertone, tra liscio, pop, rock e latino americano: maestro Bagutti fino i dj GrooveGuys, ecco le migliori foto della serata.

Forlì

Il capodanno di Forlì tra casette in legno, vin brulé, pista di ghiaccio e piazza Saffi.

Cesena

Il capodanno di Cesena tra videomapping in piazza del Popolo, il piccolo circo di piazza Almerici e la pista di pattinaggio e il mercatino in piazza della Libertà.

Rimini

Ecco le foto del ‘Capodanno più lungo del mondo’ di Rimini con i suoi eventi diffusi per la città.

Riccione

A Riccione c’è anche chi si è concesso il tradizionale tuffo di capodanno, considerate anche le temperature. In serata, invece, tutti in piazzale Ceccarini con Arisa e gli Extraliscio, e doppio spettacolo di fuochi d’artificio.

Ravenna

Tutti in piazza del Popolo per la serata di San Silvestro di ieri con il live di Brent Jones & T.P.Mobb, il brindisi di mezzanotte e la cornice del Christmas Soul. A Lugo Nada e Moder in concerto.