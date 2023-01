Capodanno 2023 a Rimini: si parte col botto, assalto al centro storico

Rimini, 1 gennaio 2023 - Ha vinto la voglia di fare festa. Di tornare a ballare, a cantare, a riabbracciarsi nelle piazze dopo due anni di restrizioni e feste saltate. Grande successo a Rimini per Capodanno, con il centro storico gremito da riminesi e turisti, accorsi per i tanti eventi che hanno accompagnato la lunga notte.

Da Kelly Joyce a Frankie Hi-Nrg, dagli artisti di radio Rds ai deejay del Satellite e e della 'Reunion Paradiso' (in ricordo della storica discoteca di Covignano), e poi ancora la musica della Riviera Club culture al Museo della Città, le danze latino-americane al Teatro degli Atti: il centro storico si è trasformato in una grande discoteca a cielo aperto per salutare il nuovo anno.

Gremite piazza Cavour e piazza Malatesta, cuore della festa, ma c'è stata la fila anche al cinema Fulgor, al Part (il museo di arte contemporanea), al Museo della Città, alla domus del chirurgo, al Teatro Galli: tutti i luoghi della cultura sono rimasti aperti per la notte di Capodanno, registrando complessivamente 9mila visitatori.

Da mozzare il fiato lo spettacolo di fuochi d'artificio a Castel Sismondo, andato in scena due volte, a mezzanotte e mezza e alle 2.

"Abbiamo concentrato tutte le bocche di fuoco su una Rimini come non si è mai vista, al massimo del suo splendore, con la bellezza del suo castello incorniciato da cascate di luci e colori e con i luoghi della cultura spalancati, ognuno con una propria e diversa proposta artistica ritagliata su quello spazio - dice il sindaco Jamil Sadegholvaad - E’ stata per Rimini la prima edizione senza il concertone in piazzale Fellini. Direi la consacrazione definitiva, semmai ce ne fosse stato bisogno, che è il format che si mescola perfettamente con lo scenario ad essere attrattivo per la sua forza naturale e non per il singolo evento spot, confermandosi un grande successo autonomo in una Rimini al massimo della sua offerta e dei suoi servizi, con 400 alberghi aperti e migliaia di pubblici esercizi e esercizi commerciali. Il risultato di quest'anno è una vittoria di squadra. Squadra nel senso di un programma con tanti centri motori e non solo uno e squadra nel senso di città intera perché ieri sera sono state migliaia le persone, dai dipendenti comunali, alle forze dell'ordine, agli operatori economici, alle aziende di servizio che ancora una volta hanno dimostrato quale sia il segreto di Rimini. Un senso sincero dell'ospitalità frutto di una organizzazione senza pari".

Durante la notte diversi gli interventi delle forze dell'ordine e dei sanitari per ubriachi e persone colte da malori, e per fermare sul nascere alcune risse. La polizia è dovuta intervenire per far scendere un gruppo di giovani che si era arrampicato sulla fontana di piazza Cavour (che poi è stata transennata) e per bloccare una persona che era salita sulla statua di Papa Paolo V.