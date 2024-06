Scomparso a Modena dopo essere stato dimesso dall’ospedale

Modena, 20 giugno 2024 – È mistero dietro alla scomparsa di un 42enne di origine polacca sparito nel nulla venerdì sera.

L’appello è stato lanciato sui social dai parenti dell’uomo. In base a quanto emerso il 42enne è rimasto coinvolto venerdì mattina in un incidente. La sua auto si è cappottata e nello schianto il 42enne ha riportato lesioni.

Trasportato in ospedale, a Baggiovara è stato poi dimesso in serata ma da quel momento nessuno ha più avuto sue notizie e il cellulare risulta spento proprio da quella sera. Non è neppure chiaro se il 42enne abbia ‘fisicamente’ lasciato il nosocomio e sono ora in corso indagini, da parte delle forze dell’ordine per capire cosa possa essere successo.