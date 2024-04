Uomo scomparso e ritrovato grazie a un drone

Modena, 12 aprile 2024 – Si sono chiuse questa mattina poco dopo le 9 le attività di ricerca dell'uomo iniziate ieri nei boschi sopra Fanano. Esito positivo con il ritrovamento in vita della persona affidata alle cure dei sanitari dopo aver trascorso la notte all'addiaccio. Le operazioni coordinate da Prefettura e Carabinieri hanno visto il dispiegamento di forze di tutti gli Enti preposti al soccorso già da ieri con circa 40 unità impiegate e sorvoli di elicottero Vigili del fuoco e Guardia di Finanza. Al momento del ritrovamento erano presenti sul posto 13 unità del Soccorso Alpino Emilia Romagna con una unità cinofila, soccorso alpino guardia di finanza, 23 dei Vigili del fuoco con nucleo Dedalo dalla Lombardia per la ricerca di segnali telefonici, 2 cinofili da Bologna, personale Tas presso Ucl di coordinamento, tre squadre a terra di Fanano e Pavullo e nucleo Sapr che con il drone hanno avvistato l'uomo, raggiunto poi dalle squadre in prossimità. Sul posto anche Carabinieri, Polizia locale e soccorso sanitario.