Federico scomparso da giorni. La mamma: "Avvistato a Milano"

C’è grande preoccupazione a Casalgrande e nel distretto ceramico reggiano per la scomparsa di un ragazzo di 16 anni. La famiglia di Federico mercoledì sera ha lanciato un appello attraverso la nota trasmissione televisiva di Rai3 ‘Chi l’ha visto?’ Il padre, all’inizio della puntata, è intervenuto telefonicamente in diretta con la conduttrice e giornalista Federica Sciarelli. La mattina di martedì 9 aprile la madre ha lasciato il figlio in stazione a Rubiera e da quel momento nessuno dei suoi famigliari lo ha più visto. Aveva un appuntamento a Genova con un’amica, sempre minorenne: entrambi ieri erano ancora irreperibili. Federico è alto 170 centimetri, gli occhi sono castani, stesso colore dei capelli. Il giovane vive con la sua famiglia a Casalgrande.

Il 16enne indossava una felpa nera senza cappuccio, pantaloni neri e scarpe da ginnastica nere. Frequenta l’istituto superiore Gobetti di Scandiano. I famigliari hanno informato i carabinieri. Ieri mattina Federico e l’altra ragazza scomparsa sarebbero stati avvistati insieme a Milano. L’allarme è stato lanciato da una signora che ha prontamente avvisato le forze dell’ordine e il programma televisivo ‘Chi l’ha visto?’ "Una donna – racconta la mamma del 16enne – verso le 11 di ieri ha notato due ragazzi seduti sulle scale di un condominio a Milano. Ha riconosciuto i due: sono poi scappati dopo alcune domande da parte della signora. Hanno dichiarato che si sono allontanati per un paio di giorni. Probabilmente da Genova si sono spostati fino a Milano". Per ritrovare Federico è stato anche pubblicato un appello sulla pagina Facebook del sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro, con le immagini dello studente di Casalgrande. La sua famiglia sta vivendo ore di grande apprensione.

"Ho accompagnato Federico in stazione martedì – sottolinea sempre la mamma del minore –. Era tutto programmato per un suo viaggio fino a Genova per un terzo incontro con una ragazza. Doveva però rientrare. Purtroppo questo non è avvenuto. Sono dunque entrambi scomparsi. Con mio marito Luigi ieri, dopo la segnalazione ricevuta in mattinata, siamo andati a Milano per cercarlo. La trasmissione ‘Chi l’ha visto?’ si è subito occupata della scomparsa di mio figlio e della sua amica. Speriamo di ritrovarli al più presto".

Matteo Barca