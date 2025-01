A Fanano grande attesa per il galà sul ghiaccio con Kostner

Sabato torna a Fanano il GalAppennino che ha deciso di regalarsi, per il suo decimo anno di successi e soddisfazioni, la presenza di Carolina Kostner, la più grande pattinatrice di artistico italiana di sempre. Uno spettacolo che vedrà tanti atleti esibirsi a turno sul ghiaccio: il Gala potrà contare anche sulla bravura di Nicolaij Memola, sulla coppia artistica Conti-Macii, la coppia di danza Tscherl-Tascherlova, Ginevra Negrello e tanti altri. Come ciliegina sulla torta la presenza della cantante Kelly Joyce, autrice della grande hit ‘Vivre la vie’, classificatasi seconda nel 2024 alla quattordicesima edizione di Tale e quale show. L’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 20,30. Cecilia Sargenti, vicepresidente della Polisportiva di Fanano, così presenta l’evento: "Anche quest’anno ci saranno grandi ospiti, tra cui la pattinatrice su ghiaccio più forte di sempre Carolina Kostner, nel cui palmares ci sono anche un mondiale e un bronzo alle Olimpiadi di Sochi. La presenza di Kostner conferma che negli anni il movimento del pattinaggio di Fanano ha saputo conquistarsi un’importante credibilità sul piano nazionale; ciò grazie al lavoro svolto dalla Polisportiva Fananese e a un Palazzo del ghiaccio, unico in regione, che col supporto del Comune è diventato sempre più moderno ed efficiente".