A Marano apre l’asilo nel bosco Gite lungo il fiume e laboratori

Dal prossimo anno scolastico, l’offerta educativa per i bambini della fascia 3 – 6 anni si arricchirà di un servizio in più. Il merito è dell’associazione Musicaingioco Aps, presieduta da Enrico Franzoso e attiva dal 2018 sul territorio nell’organizzazione di eventi per bambini e nella promozione del diritto al gioco dei più piccoli. Nello specifico, dai primi giorni di settembre (il calendario è in corso di definizione), partirà il progetto educativo "A piedi liberi", che si svolgerà a Casona in via Fondovalle 2800, in una casa nuova di zecca (è stata costruita sette anni fa e mai abitata, ora sono in corso gli ultimi ritocchi per adeguarla) circondata da un parco verde recintato di un ettaro e mezzo. A gestire l’intero progetto sarà la maranese Elisa Giusti, già educatrice scolastica con esperienze anche tra i bambini disabili e appunto coordinatrice di Musicaingioco Aps. "Il progetto educativo che proponiamo – spiega Giusti – rappresenta una prima assoluta per il territorio. Puntiamo ad accogliere a partire da settembre una decina di bambini (ma c’è posto eventualmente fino a 30, e ci si può iscrivere fino al 30 aprile) della fascia 3 – 6 anni, per fare vivere loro un’esperienza in stile ’asilo nel bosco’. In altri termini, rispetto all’offerta tradizionale, svilupperemo la nostra attività in due direzioni principali: da una parte valorizzeremo al massimo le esperienze all’aria aperta durante tutto l’anno e organizzeremo moltissimi laboratori pratici; inoltre, approcceremo ogni bambino secondo la ’disciplina dolce’, un metodo educativo empatico che vede il bambino come portatore di bisogni da accogliere. In questo modo, in una fase molto delicata della crescita, come è appunto l’età 3 – 6 anni, puntiamo a rispettare l’emotività del bambino correggendo al tempo stesso gli eventuali comportamenti inadeguati che ne derivano, grazie al supporto di un adulto sicuro e consapevole del proprio ruolo. E’ un approccio, del resto, che si sposa molto bene con altri metodi come quello Montessoriano e Steineriano, nonché con la cosiddetta ’Pedagogia della lumaca’. Daremo infatti spazio anche al rallentamento dei ritmi di vita, rispetto a quelli ai quali siamo abituati al giorno d’oggi.

Per tutte queste esperienze – prosegue Giusti – sfrutteremo anche i dintorni: viviamo infatti vicino al fiume Panaro e a ridosso di diversi percorsi naturalistici. Porteremo i bambini a fare tutte queste esperienze all’aria aperta, ovviamente adeguatamente equipaggiati".

Un preludio di ciò che avverrà a settembre, con orari da materna (7,30 – 16,30), ci sarà già a inizio giugno con l’avvio dei centri estivi. Per altre informazioni si può contattare il 380 8687538, seguire la pagina Facebook dell’associazione o visitare le pagine Instagram di Elisa, @elisa.educatrice, e del progetto, @a.piediliberi.

Marco Pederzoli